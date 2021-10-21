MELOVIN показав свій Instagram: скільки коштує реклама і чи фотошопить він знімки

Український виконавець MELOVIN розповів, як відповідає на хейт в мережі, чому рідко щось рекламує на сторінці в Instagram і за що може заблокувати своїх підписників

Меловін називає себе залежним від соціальних мереж / Фото: Инстаграм

На сторінку MELOVIN в Instagram підписано більше 237 000 користувачів. Відомий виконавець, який недавно зробив нове татуювання на честь мами, зізнається, що у нього справжня залежність від соціальних мереж – в середньому він проводить по дві години на день переглядаючи різні ресурси світової павутини. Після насичених трудових буднів вечорами він любить посидіти в інтернеті, коли така можливість пропадає – це удар для музиканта:

Вчора я забув свій зарядний пристрій в машині. Таке буває дуже рідко, і я не розумів, як мені заснути без гортання якоїсь стрічки або перегляду серіалу, трохи потупити за весь день хоча б ввечері, – розповідає MELOVIN.

Фото: Instagram MELOVIN

А ось викладати нові публікації співак не поспішає – зараз на його сторінці всього 370 постів. Виконавець часто постить концертні знімки і фотографії з друзями. А що щодо фотошопу?

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Всі страждають фотошопом і я теж. Коли обличчя запливло, тому що немає часу коригувати свій раціон, адже ти після роботи завалюється додому, ти нічого не їв, зате на ніч ти з'їдаєш весь всесвіт їжі. Завжди обробляю перед тим як закинути. Ось коли я собі подобаюся – просто фільтрики або навіть без фільтра, а якщо не подобаюся – починаю маніпуляції , – зізнається артист.

Фото: Instagram MELOVIN

Також музикант обожнює спілкуватися зі своїми хейтерами:

Мене це дуже радує. Коли у тебе немає настрою, пише тобі якийсь хейтер і я іноді відповідаю або просто шлю на три літери. Я розумію, що з боку фанів це не робить мене розумнішим, мудрішим, але я не збираюся вдавати з себе казна-що, – ділиться MELOVIN.

Кривдникам він намагається відповідати дотепно:

Однин чоловік написав, що це все цирк і мені це все не підходить, всі ці образи. Ну я написав: "Чувак, але ти знаходишся в моєму цирку, сидиш в першому ряду і дивишся моє шоу. Тому твоє завдання – сидіти, стежити і продовжувати дивитися моє Шапіто ", – каже виконавець.

А от рекламодавці рідко звертаються до MELOVIN, тому що їх лякає високий рекламний цінник – 20 000 доларів.

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Це рекламна компанія. Мені нецікаво робити пост. Хтось мені казав, що це багато. Так не треба. Я вам скільки – ваша черга говорити так чи ні. Ціна велика, адже я не люблю рекламу , – розповідає співак.

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