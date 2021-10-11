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MELOVIN зробив нове тату на честь мами. Її реакція здивувала (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
11 жовтня, 09:08
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Співак розповів, що мама була першою людиною, яка прийняла його таким яким він є. Вона підтримала сина в момент його зізнання в нетрадиційній сексуальній орієнтації
Меловін присвятив нове тату своїй мамі
Меловін присвятив нове тату своїй мамі / Фото: YouTube

Мел, якого тільки і звинувачують в спробах пропіаритися, згадав, як одного разу прийшов до мами і сказав, що однаково любить і хлопців, і дівчат.

На що жінка обняла його і сказала: "Ти для мене був, є і будеш одним єдиним сином. Не важливо, це все не важливо".

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Артист був дуже щасливий від того, що його прийняла найближча і найрідніша людина.

Після цього я не боюсь нічого, – заявив MELOVIN.

В шостому ефірі шоу "Танці з зірками" співак розповів, що хоче зробити мамі сюрприз. Він попросив її написати на аркуші фразу "Я з тобою", а потім переніс це на свою шкіру.

Мама Меловіна дізналася про нове тату в прямому ефірі. І хоча ведучому Юрію Горбунову жінка зізналася, що не надто любить татойвання, радість від сюрпризу не приховувала.

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Дивіться, як все було, у відео:

Вчорашній випуск "Танців з зірками" був присвячений кумирам. Для багатьох учасників проєкту такими людьми виявилися їхні близькі та рідні.

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Модерн Меловін представив у незвичайному для публіці образі – він вийшов на паркет не в епатажному амплуа, а таким, яким він є завжди. Співак та його партнерка Ліза Русина за свій танець отримали 31 бал.

Як пройшов шостий випуск танців і хто покинув проєкт – ми розповідали тут.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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