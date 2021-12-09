Мисс Украина Вселенная в эффектном платье и на каблуках продефилировала по израильской пустыне

Анна Неплях, которая призналась в том, что мечтает стать многодетной мамой, показала роскошные ноги в колготках в эффектном платье и на каблуках.
Для эффектного образа девушка выбрала наряд от украинского дизайнера Ольги Мак. Роскошное платье с длинным шлейфом очень удачно подчеркнуло главные достоинства Мисс Украины Вселенной.
Анна любит продемонстрировать публике свою женственность и сексуальность, а поклонники и рады написать девушке множество комментариев.
- "Богиня"
- "Самая красивая, честно и объективно"
- "Энергия прет!"
- "Шикарная!"
- "Ну шо за пожар"
Сейчас Анна находится в Израиле, где будет проходить финал конкурса "Мисс Вселенная-2021". Перед этим у девушек есть возможность посетить различные экскурсии, дать интервью международным изданиям и насладиться красотой и колоритом страны.
Когда и где пройдет конкурс "Мисс Вселенная-2021"?
Международный конкурс красоты будет уже 70 по счету. В этом году он пройдет в городе Эйлат, в Израиле.
Дата проведения назначена на 12 декабря.
Известно, что в конкурсе примут участие девушки из 80 стран мира. Из них только 20 смогут занять призовые места соревнования и только одна получит заветный титул и корону "Мисс Вселенная-2021"
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