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MONATIK поділився рідкісним фото з дітьми. Дивіться, як виглядають підрослі сини артиста

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 17:27
В закладинки
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Діма Монатік це той артист, який не любить хизуватись сімейними світлинами у Мережі і загалом говорити про особисте. Та все ж таки співак вирішив показати теплі кадри з дружиною та дітьми
Монатік опублікував кумедний кадр з дружиною та дітьми.
Монатік опублікував кумедний кадр з дружиною та дітьми. / Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK, який восени випустив мультиплікаційний кліп на пісню "C.О.В.А", тривалий час вважався одним з найбільш скритних селебретіс українського шоу-бізнесу. Він не показував на камеру ані кохану Ірину, ані синів – Данила і Платона.

Врешті-решт цього року Монатік вирішив, що настав час ділитися сімейними фото з шанувальниками, які з нетерпінням цього чекали. Зазвичай артист не показував близько обличчя своїх синів. Але нове фото – вийняток, фоловерам вдалося розглянути Данила та Платона й зробити висновок – діти дуже схожі на зіркового татуся, як дві краплі води.

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Миле сімейне фото Монатік опублікував в Instagram, побажавши фанам "прекрасного деньочка".

Співак із дружиною та хлопчиками зробили трендове селфі в ліфті. Сам Монатік з'явився на фото у зеленому пальті та в окулярах із золотою оправою.

Зазначимо, що на хлопчиках – однакові чорні куртки та цікаві головні убори. Діти разом із зірковим батьком корчили кумедні гримаси в дзеркалі, а матуся – мило посміхалась. Безперечно співак зарядив позитивом цим фото.

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Монатік зі сім'єю у ліфті.
Монатік зі сім'єю у ліфті. / Фото: instagram.com/monatik_official

Ми їдемо їдемо їдемо в новий тиждень! Ми створюватимемо, творитимемо, мріятимемо і майбутнє робитимемо... Щасливим, яскравим, цікавим. І на цьому крапка. Усім прекрасного деньочка!, – підписав світлину артист.

Шанувальники одразу ж засипали компліментами Монатіка та відзначили схожість хлопчиків на батька:

  • Прекрасна сім'я.
  • Малі – копія ти.
  • Повезло діткам ,з такими класними батьками. Особливо з татусем.
  • Одна дитина копія татко, друга дитина копія мамка. Чудова сім'я.
  • Солодка сімейка.
  • Татова гордість.
Фото: скріншот instagram/monatik_official

Коротко про артиста

Дмитро Монатік навчався на юриста, однак вирішив будувати пісенну кар'єру. Із 2014 року артист п'ять разів отримав премії M1 Music Awards, двічі – премію YUNA та премію "Телетріумф". Також він був нагороджений у двох номінаціях Elle Digital Awards, і виграв в одній з номінацій "VIVA! Найкрасивіші".

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Одружений із Іриною Монатік. Подружжя виховує двох синів – шестирічного Данила та чотирічного Платона.

Монатік з дружиною та дітьми на відпочинку.
Монатік з дружиною та дітьми на відпочинку. / Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, цьогоріч президент України Володимир Зеленський нагородив співака званням Заслужений артист України.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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