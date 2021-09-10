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MONATIK вразив фанатів довгоочікуваним кліпом на пісню C.О.В.А: Дуже потужно! (Відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
10 вересня, 13:57
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Одна з найулюбленіших пісень шанувальників артиста – "С.О.В.А." – обзавелася музичним відео. Цього разу кліп вийшов в зовсім несподіваному для всіх стилі
MONATIK випустив мультиплікаційний кліп
MONATIK випустив мультиплікаційний кліп / Фото: Скріншот з YouTube

Український співак MONATIK, який минулого літа випустив кліп на пісню "Зажигать", презентував нову відеороботу в мультиплікаційному стилі. Улюблена багатьма пісня "С.О.В.А.", яка увійшла в третій сольний альбом "LOVE IT ритм", отримала розвиток в тривимірній комп'ютерній анімації.

Режисером виступив 2D і 3D-ілюстратор ELLS WAKE, який для відео анімував більше тисячі кадрів. У кліпі можна побачити різні відсилання до творчості самого співака. За словами MONATIK, головна ідея пісні – у внутрішній силі людини, яка навчилася бути сильніше емоцій розчарування в людях.

Чим старше ми стаємо, тим частіше ловимо себе на думці, що багато людей поводяться якось не по-людськи. Як тварини, їй Богу. Хто намагається вкусити, відкусити, нашкодити, отримуючи від цього справжню, нелюдську насолоду. У такі моменти хочеться стати совою: не бігти крізь дерева, що не мудрі, а з вовками, що вичікують... і летіти над ними. Стати вище, сильніше, швидше. Побачити світло в темному кам'яному лісі, чітко і ясно. Коли вони брешуть гострими зубами, поклацуючи за спиною, коли потім дивляться в очі, усміхаючись, продовжуючи брехати. Хочеться просто подякувати їм за уроки, силу крил і можливість злетіти вище, і згадати, що сьогодні потрібно дуже багато раз перевірити ще раз, щоб у щось повірити. Сподіваюся, вони залишаються задоволеними й ситими. Сподіваюся, вже не впізнаю. Відтепер я над ними літаю. Якщо розумієте про що я, а я думаю розумієте дуже добре, раз дочитали до цих рядків... – написав MONATIK.

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Кліп зібрав вже майже пів мільйона переглядів.

  • "Дуже потужно"
  • "Шикарно. Просто вогонь, дякую за цей текст"
  • "Геніальна робота! Яку титанічну працю сюди вкладено, ідеї – захват! Такого в Україні я не бачила, щоб хтось взагалі з артистів робив, браво!"

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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