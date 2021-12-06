MONATIK поделился редким фото с детьми. Смотрите, как выглядят подросшие сыновья артиста

MONATIK, который осенью выпустил мультипликационный клип на песню "C.О.В.А" , долгое время считался одним из самых скрытных звезд украинского шоу-бизнеса. Он не показывал на камеру ни любимую Ирину, ни сыновей – Данила и Платона.
В конце концов в этом году Монатик решил, что пора делиться семейными фото с поклонниками, которые с нетерпением ждали этого момента. Обычно артист не показывал близко лица своих сыновей. Но новое фото – исключение, фолловерам удалось рассмотреть Данила и Платона и сделать вывод – парни очень похожи на звездного папу, как две капли воды.
Милое семейное фото Монатик опубликовал в Instagram , пожелав фанам "прекрасного денечка"
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Певец с женой и мальчиками сделали трендовое селфи в лифте. Сам Монатик появился на фото в зеленом пальто и в очках с золотой оправой.
Отметим, что на мальчиках – одинаковые черные куртки и интересные головные уборы. Дети вместе со звездным отцом корчили смешные гримасы в зеркале, а мама – мило улыбалась. Бесспорно певец зарядил позитивом этим фото.
Мы едем едем в новую неделю! Мы будем создавать, творить, мечтать и будущее делать... счастливым, ярким, интересным. И на этом точка. Всем прекрасного денечка, – подписал фотографию артист.
Поклонники сразу же засыпали комплиментами Монатика и отметили сходство мальчиков на отца:
- Прекрасная семья.
- Малые – копия ты.
- Повезло деткам с такими классными родителями. Особенно с папой.
- Один ребенок копия отец, второй ребенок копия мама. Прекрасная семья.
- Сладкая семейка.
- Папина гордость.
Кратко об артисте
Дмитрий Монатик учился на юриста, однако решил строить карьеру певца. С 2014 года артист пять раз получил премии M1 Music Awards, дважды – премию YUNA и премию "Телетриумф". Также он был награжден в двух номинациях Elle Digital Awards и выиграл в одной из номинаций "VIVA! Самые красивые".
Он женат на Ирине Монатик. Супруги воспитывают двух сыновей – шестилетнего Даниила и четырехлетнего Платона.
Напомним, в этом году президент Украины Владимир Зеленский наградил певца званием Заслуженный артист Украины.
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