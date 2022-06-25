Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Відступ із Сєвєродонецька 👊 Литва проти Кремля ☠ Наступ на Київ? Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Надя Дорофєєва в активному пошуку: хто допоможе – отримає винагороду

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 червня, 19:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Екссолістка "Время и Стекло" зважилася на зміни та оголосила у своєму Instagram про кастинг. Сайт "Сьогодні" розповість, кого ж Надя шукає
Надя Дорофєєва шукає талановитих українців
Надя Дорофєєва шукає талановитих українців / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Останнім часом у Мережі тільки й розмови про нові стосунки співачки з Михайлом Кацуріним, які вона підтвердила зовсім недавно.

Однак у цей час Надя Дорофєєва дає благодійні концерти у Європі та навіть готує кілька нових пісень для своїх шанувальників. Так, одним із майбутніх проєктів стане адаптація хіта співачки "raznotsvetnaya". Дорофєєва планує перезаписати трек українською мовою та для цього шукає талановитих авторів.

Реклама

В своєму Instagram Надя запропонувала всім її фанатам приєднатися до проєкту та подати свою версію пісні. За найкращу адаптацію виконавиця пообіцяла грошову винагороду.

Напередодні війни я випустила трек raznotsvetnaya . Але зараз для всіх нас існують лише два кольори – жовтий та блакитний. І саме їх не вистачає моєї пісні! – написала Дорофєєва.

Охочих попрацювати з Дорофєєвою виявилося достатньо. За кілька годин виконавиці надійшло понад 150 варіантів нового тексту пісні.

Реклама
Скріншот – instagram.com/nadyadorofeeva

Я навіть не очікувала, що буде настільки багато і в мене попереду дуже багато роботи, щоб знайти той самий скарб. Дякую вам за активність, – звернулася до шанувальників Дорофєєва.

Нагадаємо, що нещодавно Артем Пивоваров та DOROFEEVA представили чуттєвий дует на вірші Тараса Шевченка.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти