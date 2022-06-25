Надя Дорофєєва в активному пошуку: хто допоможе – отримає винагороду

Екссолістка "Время и Стекло" зважилася на зміни та оголосила у своєму Instagram про кастинг. Сайт "Сьогодні" розповість, кого ж Надя шукає

Надя Дорофєєва шукає талановитих українців / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Останнім часом у Мережі тільки й розмови про нові стосунки співачки з Михайлом Кацуріним, які вона підтвердила зовсім недавно.

Однак у цей час Надя Дорофєєва дає благодійні концерти у Європі та навіть готує кілька нових пісень для своїх шанувальників. Так, одним із майбутніх проєктів стане адаптація хіта співачки "raznotsvetnaya". Дорофєєва планує перезаписати трек українською мовою та для цього шукає талановитих авторів.

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В своєму Instagram Надя запропонувала всім її фанатам приєднатися до проєкту та подати свою версію пісні. За найкращу адаптацію виконавиця пообіцяла грошову винагороду.

Напередодні війни я випустила трек raznotsvetnaya . Але зараз для всіх нас існують лише два кольори – жовтий та блакитний. І саме їх не вистачає моєї пісні! – написала Дорофєєва.

Охочих попрацювати з Дорофєєвою виявилося достатньо. За кілька годин виконавиці надійшло понад 150 варіантів нового тексту пісні.

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Скріншот – instagram.com/nadyadorofeeva

Я навіть не очікувала, що буде настільки багато і в мене попереду дуже багато роботи, щоб знайти той самий скарб. Дякую вам за активність, – звернулася до шанувальників Дорофєєва.

Нагадаємо, що нещодавно Артем Пивоваров та DOROFEEVA представили чуттєвий дует на вірші Тараса Шевченка.