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Надю Дорофєєву розчулили українські діти у Польщі: Я ще раз усвідомила, що ми непереможні

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 квітня, 14:12
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Співачка зустрілась з українськими біженцями у Варшаві. Серед них особливо радісно зірку вітали діти
Надя Дорофєєва провідала українських біженців у Варшаві
Надя Дорофєєва провідала українських біженців у Варшаві / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Поки у Мережі не вщухає обговорення роману Наді Дорофєєвої з ресторатором Мішею Кацуріним, артистка активно готується до благодійного концерту у Варшаві, який відбудеться вже сьогодні о 21.30.

Напередодні виступу Дорофєєва вирішила провідати українців, які змушені були покинути рідні домівки через війну та евакуюватись у безпечніше місце. Вона розповіла, як їх приймають у чужій країні.

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Війна змусила багатьох дорослих та маленьких українців залишити рідну країну. Сьогодні ми завітали до наших біженців у Варшаві. Була вражена тим, як тепло тут приймають: годують, надають одяг, іграшки…Але, звісно, це ніколи не замінить дім! – написала Надя в Instagram.

Співачка поспілкувалась з українськими біженцями, зробила фото з фанами. А особливу увагу вона приділила дітям.

Коли до мене підійшла одна дитина і подарувала шоколадку, а інша – іграшкового ведмедика, я ще раз усвідомила, що українці непереможні, поки так підтримують один одного! Найсміливіші та найнезламніші українці, я вас люблю! І як хочеться, щоб ми всі скоріше повернулися додому! – додала артистка.

Нагадаємо, зовсім нещодавно Надя Дорофєєва та Володимир Дантес шокували новиною про розлучення. Згодом у Мережі поширилась інформація, що співачка з головою поринула в новий роман. Втім, сама Дорофєєва поки не коментує особисте життя.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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