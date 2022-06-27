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"Справжнє насильство": Могилевська розповіла, що окупанти зробили з її будинком у Бучі

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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27 червня, 07:31
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"Русскій мір" руйнує все на своєму шляху. Українська співачка поділилась тим, що їй довелось пережити через окупантів. Подробиці – у матеріалі
Наталія Могилевська розповіла про наслідки приходу "русского міра" у її дім
Наталія Могилевська розповіла про наслідки приходу "русского міра" у її дім / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народна артистка України Наталія Могилевська з початку повномасштаної війни прийняла для себе рішення – не залишати Україну. Тут, на Батьківщині, вона дає благодійні концерти та пише пісні, а ще готує виставу. Також зірка взяла участь у створенні патріотичного хіта "Ми з України", у якому телеканал "Україна" об'єднав артистів нашої держави.

В інтерв’ю для телемарафона "Єдині новини" співачка вперше розповіла про свій будинок у Бучі, Київської області. Та що з ним зробили рашистські солдати.

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Наш дім це, як наша друга шкіра. Настільки неприємно, коли інші люди торкаються брудними руками твого інтимного простору. Це для мене справжнє насильство!, – висловилась артистка.

Орки розтрощили будинок артистки
Орки розтрощили будинок артистки / Фото: Скріншот із відео

Наталія Могилевська зізналась, що в будинку все було розкрадено. Путінські посіпаки винесли навіть капці, постільну білизну та решітку з плити! Після того, як окупанти відступали, будинок підірвали.

Попри труднощі, які доводиться переживати у житті, Могилевська продовжує займатися творчістю, як і більшість наших зірок.

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Наразі співачка активно готується до своєї музичної вистави "Я вдома". Прем'єра відбудеться 28 червня та 5 липня у Національному театрі ім. Лесі Українки у Києві. Як відомо, Наталія Могилевська виступила і автором сценарію, і режисером майбутньої моновистави.

Вистава "Я вдома" виткана з реальних подій цієї війни, з мого життя, пережитих емоцій. Вірші та пісні, які народжувалися під час переїздів, концертів та зустрічей з військовими, пораненими та людьми, які постраждали від окупації. Інколи, сьогодні нам всім потрібно мати змогу дати волю своїм емоціям, визволити себе від гнету почуттів, які дуже тиснуть. Повинно бути місце, де ми можемо поплакати, поговорити та почути того, хто тебе розуміє. Дати волю ненависті, болю, коханню та ніжності, яких теж на війні багато, – розповіла артистка про виставу.

Нагадаємо, у квітні Наталія Могилевська випустила патріотичну рок-пісню, яку треба почути кожному. Зазначимо, що трек називається "Ми будем стояти!" і він про... нашу перемогу.

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Раніше ми також повідомляли, що окупанти розграбували дачу Олега Скрипки під Києвом.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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