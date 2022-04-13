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Наталя Могилевська присвятила надихаючу пісню героїчній українській нації: прем'єра "Ми будем стояти!"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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13 квітня, 09:39
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Відома українська співачка випустила патріотичну пісню, яку треба почути кожному
Співачка випустила підбадьорюючу пісню
Співачка випустила підбадьорюючу пісню / Фото: скріншот

Для всіх українців ця весна – розстріляна через російське вторгнення в Україну. Більше немає місця для розважальних пісень. Їм на заміну прийшли патріотичні, що мотивують, на злобу дня. Цього тижня, крім непростої композиції Ірини Федишин, вийшла нова пісня у Наталії Могилевської

Слова та музика пісні "Ми будем стояти!" – Наталі Могилевської та Юрія Рибчинського. Наступні рядки дуже надихають:

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Я голос твій, моя Україна.
Ніколи я тобі не покину
Ведуть усі дороги до перемоги!
Вона понад усе!!!

Могилевська та Рибчинський / скріншот відео

У ролику артистка показала кадри з військовими, волонтерами, простими українцями, котрі зараз кожен на своєму місці намагається наблизити нашу перемогу.

Не пропустіть нову патріотичну пісню "Ми стоять!" Наталі Могилевської!

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Нагадаємо, раніше гурт THE HARDKISS випустив актуальний трек "Як ти?".

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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