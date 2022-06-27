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"Настоящее насилие": Могилевская рассказала, что оккупанты сделали с ее домом в Буче

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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27 июня, 07:31
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"Русский мир" разрушает все на своем пути. Украинская певица поделилась тем, что ей пришлось пережить из-за оккупантов. Подробности – в материале
Наталья Могилевская рассказала о последствиях прихода "русского мира" в ее дом
Наталья Могилевская рассказала о последствиях прихода "русского мира" в ее дом / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины Наталья Могилевская с начала полномасштабной войны приняла для себя решение – не покидать Украину. Здесь, на Родине, она дает благотворительные концерты и пишет песни, а еще готовит спектакль. Также звезда приняла участие в создании патриотического хита "Ми з України", в котором телеканал "Украина" объединил артистов нашего государства.

В интервью для телемарафона "Єдині новини" певица впервые рассказала о своем доме в Буче, в Киевской области. И что с ним сделали рашистские солдаты.

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Наш дом – это как наша вторая кожа. Настолько неприятно, когда другие люди трогают грязными руками твое интимное пространство. Это для меня настоящее насилие!, – высказалась артистка.

Орки сокрушили дом артистки
Орки сокрушили дом артистки / Фото: Скриншот из видео

Наталья Могилевская призналась, что в доме все было разворовано. Путинские прислужники вынесли даже тапочки, постельное белье и решетку из плиты! После того, как оккупанты отступали, дом взорвали.

Несмотря на трудности, которые приходится переживать в жизни, Могилевская продолжает заниматься творчеством, как и большинство наших звезд.

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Сейчас певица активно готовится к своему музыкальному спектаклю "Я дома". Премьера состоится 28 июня и 5 июля в Национальном театре им. Леси Украинки в Киеве. Как известно, Наталья Могилевская выступила и автором сценария, и режиссером будущего моноспектакля.

Спектакль "Я дома" соткан из реальных событий этой войны, из моей жизни, пережитых эмоций. Стихи и песни, которые рождались во время переездов, концертов и встреч с военными, ранеными и пострадавшими от оккупации людьми. Иногда, сегодня нам всем нужно дать волю своим эмоциям, освободить себя от угнетения очень давящих чувств. Должно быть место, где мы можем поплакать, поговорить и услышать того, кто понимает тебя. Дать свободу ненависти, боли, любви и нежности, которых тоже на войне много, – рассказала артистка о спектакле.

Напомним, в апреле Наталья Могилевская выпустила патриотическую рок-песню, которую нужно услышать каждому. Отметим, что трек называется "Ми будем стояти!" и он о... нашей победе.

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Ранее мы также сообщали, что оккупанты разграбили дачу Олега Скрипки под Киевом.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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