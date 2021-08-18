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Каменських зізналася, що для неї найскладніше на гастролях

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
18 серпня, 09:55
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Співачка Настя Каменських зараз дуже багато виступає. У себе в соцмережах артистка вирішила розповісти про своє гастрольнє життя

Після відпочинку в Хорватії Настя Каменських вже повернулася до роботи. Співачка нещодавно виступила в Одесі. Шанувальники вже встигли оцінити нові сценічні костюми артистки , а у Каменських тривають гастролі.

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Як розповіла співачка у себе в InstaStories протягом 10 днів її чекають виступи в різних містах. Настя зазначила, що гастролі це не тільки позитивні емоції, а й її збитий режим. Однак найскладнішим для себе співачка називає не це. Для Настя Каменських найважче, що вона не бачить свого чоловіка Потапа .

/ Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, нещодавно Потап зачарував Мережа фотографією з Настею Каменських . Вони зображені під час прогулянки на катері.

Подружжя провело відпустку разом з друзями в Хорватії. Вони каталися на велосипедах, водному транспорті, і, звичайно ж, ділилися численними фото в соцмережах.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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