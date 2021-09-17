Олег Винник і Оля Полякова роблять "дитину": співак пояснив, що це означає

Напевно багато хто здогадався, що у зіркових детективів шоу "Маска" Олі Полякової та Олега Винника не народиться дитина в буквальному сенсі цього слова. Артисти планують спільний проєкт – їхнє "дитя", яке скоро побачить світ.
Олег вирішив розставити всі крапки над "і", але водночас не став розкривати всі подробиці.
Це загальна дуетну пісня, більше я не хочу розповідати, – поділився Олег з телеканалом "Україна".
Коли прем'єра – поки невідомо, можливо, це станеться в гіпершоу "Маска", зйомки якого активно тривають на телеканалі "Україна"!
Перший сезон став дуже популярним серед глядачів! Щосуботи мільйони українців були прикуті до екранів телевізорів і разом з п'ятіркою детективів намагалися розгадати, хто ж ховається під тією чи іншою маскою. Вже зовсім скоро почнеться нова головоломка: з новими героями, загадками, унікальними постановками та сюрпризами.
Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":
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