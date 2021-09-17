Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Що розгляне РНБО? Що розгляне РНБО? 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні

Жук+Цибульска

Міс Україна-2021

"Еммі"-2021

Пономарьов vs ЛГБТ

Зіркові поцілунки

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Олег Винник і Оля Полякова роблять "дитину": співак пояснив, що це означає

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 18:33
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нещодавня заява Олі Полякової заінтригувала і навіть трохи шокувала шанувальників. Артистка повідомила, що у них з Олегом Винником буде дитина
Олег Винник розповів про спільну "дитину" з Олею Поляковою
Олег Винник розповів про спільну "дитину" з Олею Поляковою / Фото: пресслужба

Напевно багато хто здогадався, що у зіркових детективів шоу "Маска" Олі Полякової та Олега Винника не народиться дитина в буквальному сенсі цього слова. Артисти планують спільний проєкт – їхнє "дитя", яке скоро побачить світ.

Олег вирішив розставити всі крапки над "і", але водночас не став розкривати всі подробиці.

Це загальна дуетну пісня, більше я не хочу розповідати, – поділився Олег з телеканалом "Україна".

Реклама

"Робимо з Винником дитину": Оля Полякова зробила несподіване зізнання / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Коли прем'єра – поки невідомо, можливо, це станеться в гіпершоу "Маска", зйомки якого активно тривають на телеканалі "Україна"!

Перший сезон став дуже популярним серед глядачів! Щосуботи мільйони українців були прикуті до екранів телевізорів і разом з п'ятіркою детективів намагалися розгадати, хто ж ховається під тією чи іншою маскою. Вже зовсім скоро почнеться нова головоломка: з новими героями, загадками, унікальними постановками та сюрпризами.

Реклама

Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

Читайте ще кілька новин про шоу "Маска":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Принц Гаррі та Меган Маркл на обкладинці Time
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Шок-контент
Блогерка Саша Пустовіт зізналася, чому насправді розлучаєтья з чоловіком
Що там?!
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
TVORCHI
17 вересня / 19:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти