Олег Винник і Оля Полякова роблять "дитину": співак пояснив, що це означає

Нещодавня заява Олі Полякової заінтригувала і навіть трохи шокувала шанувальників. Артистка повідомила, що у них з Олегом Винником буде дитина

Олег Винник розповів про спільну "дитину" з Олею Поляковою / Фото: пресслужба

Напевно багато хто здогадався, що у зіркових детективів шоу "Маска" Олі Полякової та Олега Винника не народиться дитина в буквальному сенсі цього слова. Артисти планують спільний проєкт – їхнє "дитя", яке скоро побачить світ.

Олег вирішив розставити всі крапки над "і", але водночас не став розкривати всі подробиці.

Це загальна дуетну пісня, більше я не хочу розповідати, – поділився Олег з телеканалом "Україна".

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"Робимо з Винником дитину": Оля Полякова зробила несподіване зізнання / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Коли прем'єра – поки невідомо, можливо, це станеться в гіпершоу "Маска", зйомки якого активно тривають на телеканалі "Україна"!

Перший сезон став дуже популярним серед глядачів! Щосуботи мільйони українців були прикуті до екранів телевізорів і разом з п'ятіркою детективів намагалися розгадати, хто ж ховається під тією чи іншою маскою. Вже зовсім скоро почнеться нова головоломка: з новими героями, загадками, унікальними постановками та сюрпризами.

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Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

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