Ані Лорак нічого поганого про Росію не сказала і тепер може отримати Золотий грамофон у Кремлі

Ані Лорак лише один раз опублікувала пост про війну в Україні, але Росію не згадувала

Ані Лорак похвалилася російською нагородою / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак поки що скасувала всі концерти в Росії, але це не означає, що співачка збирається відмовлятися від своєї кар'єри в країні-агресорі.

Організатори премії "Золотий грамофон" стали цікавитися у шанувальників, чи Ані Лорак може претендувати на музичну премію. До списку українок, які можуть отримати нагороду у Кремлі, потрапила і співачка Ялинка. Наголошено, що співачки "скромно висловилися про російську спецоперацію".

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Скріншот: VK

Варто зазначити, що Ані Лорак жодних коментарів не дає. Наразі співачка знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

До слова, Ані Лорак вирішила зникнути з соцмереж. Як зазначили шанувальники, артистка в Instagram сторінку або заморозила.

Скріншот: Instagram

Додамо, не лише Ані Лорак не хоче говорити про війну. Одеситка Регіна Тодоренко зараз переживає, що у Росії заборонили Instagram. А раніше телеведуча публікувала розбір гардеробу і радила не читати жодних новин.

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