Остап Ступка підтримав бажання сина розлучитися з Поліною Логуновою

Український актор Остап Ступка прокоментував розлучення свого сина Дмитра Ступки з Поліною Логуновою та зізнався, чи спілкується з онукою

Остап Ступка прокоментував розлучення сина / Фото: instagram.com/stupka777, прес-служба 1+1

Публіку приголомшило розлучення однієї з найвідоміших пар українського шоу-бізнесу Дмитра Ступки та Поліни Логунової. Без конфліктів у екс-подружжя не обійшлося – Поліна різко відповіла на слова актора про причину їхнього розриву і навіть погрожувала зруйнувати кар'єру Дмитра.

Розлучення сина з дружиною прокоментував актор Остап Ступка. В інтерв'ю "Зірковому шляху" він зізнався, що підтримує рішення Дмитра.

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Кажу, щоб заспокоївся, не звертав уваги ні на які можливі випади. Ну, у них там своя історія. І також щоб відволікався від цих справ. Бо він нудьгує за малою, за донькою Богданкою, – поділився Ступка-старший. – Я думаю, що він хороший батько, він робить все для того, щоб підтримувати стосунки з малечею, з дитячим світом Богдани.

Крім того, як зізнався актор, зараз йому не вдається підтримувати зв'язок із онукою та колишньою невісткою. Нагадаємо, що Богдана разом із мамою перебуває у США.

Так складаються обставини, що зараз це не вдається. Може, колись згодом ми це надолужимо. Я не спілкуюся зараз з іншою стороною, не коментую нічого, – заявив Ступка.

Нагадаємо, саме Поліна повідомила у себе в соцмережах, що вони із Дмитром не пара. У новому інтерв'ю вона не хотіла називати причину розлучення, а потім додала – вони не зійшлися характерами.