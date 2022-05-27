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Остап Ступка поддержал желание сына развестись с Полиной Логуновой

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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27 мая, 14:20
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Украинский актер Остап Ступка прокомментировал развод своего сына Дмитрия Ступки с Полиной Логуновой и признался, общается ли с внучкой
Остап Ступка прокомментировал развод сына
Остап Ступка прокомментировал развод сына / Фото: instagram.com/stupka777, пресс-служба 1+1

Публику ошарашил развод одной из самых известных пар украинского шоу-бизнеса Дмитрия Ступки и Полины Логуновой. Без конфликтов у экс-супругов не обошлось – Полина резко ответила на слова актера о причине их разрыва и даже пригрозила разрушить карьеру Дмитрия.

Расставание сына с женой прокомментировал актер Остап Ступка. В интервью "Зірковому шляху" он признался, что поддерживает решение Дмитрия.

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Говорю, чтобы успокоился, не обращал внимания ни на какие выпады возможные. Ну у них там своя история. И тоже чтобы отвлекался от этих дел. Потому что он скучает по малой, по дочери Богданке, – поделился Ступка-старший. – Я думаю, что он хороший отец, он делает все для того, чтобы поддерживать отношения с малышкой, с детским миром Богданы.

Кроме того, как признался актер, сейчас ему не удается поддерживать связь с внучкой и бывшей невесткой. Напомним, что Богдана вместе с мамой находится в США.

Так складываются обстоятельства, что сейчас мне это не удается. Может, когда-нибудь со временем мы это наверстаем. Я не общаюсь сейчас с другой стороной, не комментирую ничего, – заявил Ступка.

Напомним, именно Полина сообщила у себя в соцсетях, что они с Дмитрием не пара. В новом интервью она не хотела называть причину развода, а потом добавила – они не сошлись характерами.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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