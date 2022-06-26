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Схиляли до держзради: брата Ігоря Кондратюка на кілька днів забрали ФСБшники

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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26 червня, 18:27
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Російські окупанти в Херсоні намагаються завербувати місцеве населення. Брата українського продюсера примушували до держзради
Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк / Фото: Скріншот з YouTube

Ігор Кондратюк, який нещодавно висловився щодо скасування "Євробачення-2023" в Україні, розповів, як живеться його рідні в окупованій Херсонській області.

Продюсер намагається не поширювати деталі про свою сім'ю, яка залишилася на тимчасово підконтрольних РФ територіях. За словами Кондратюка, наразі це небезпечно. Але ж і мовчати про знущання та приниження з боку окупантів шоумен просто не може.

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Як розповів Кондратюк в інтерв'ю Українській правді, українців, які залишилися, намагаються схилити до колабораціонізму. З "візитом" приходили і до брата продюсера.

До мого брата приїжджали феесбешники на херсонських номерах. Годину вели переговори. Схиляли його до роботи на них. Він сказав: "Ні, я не буду – з різних причин", ледь не за станом здоров'я. Коротше кажучи, що він їм там наплів, не має значення, бо завдання було просто не співпрацювати й вижити, – поділився шоумен.

Кондратюк розповів, що такий інтерес до його родича від російських спецслужб не випадковий. Близько 13 років брат продюсера був заступником мера Голої Пристані.

До нього приїжджали двічі, один раз забрали на кілька днів, а потім ще приїжджали. Так вони схиляють до колабораціонізму. Дехто не витримує, – розповів Кондратюк.

Раніше Ігор Кондратюк раз і назавжди розвінчав міф про "хороших росіян".

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Марія Коробова
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