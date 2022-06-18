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Ігор Кондратюк відреагував на перенесення Євробачення-2023: немає гарантії безпеки

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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18 червня, 13:05
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Український продюсер Ігор Кондратюк висловив свою думку щодо перенесення проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2023" до іншої країни
Ігор Кондратюк прокоментував перенесення Євробачення-2023
Ігор Кондратюк прокоментував перенесення Євробачення-2023 / Фото: Скріншот із відео

Українські єврофани засмутили новину про те, що незважаючи на перемогу України на "Євробаченні-2022", наступний пісенний конкурс пройде в іншій країні.

Серед багатьох рішення EBU перенести конкурс до Великої Британії викликало обурення, але український продюсер Ігор Кондратюк упевнений, що такий результат був цілком логічним.

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На жаль, EBU ухвалила, найімовірніше, єдине можливе логічне рішення: перенести Євробачення до Великобританії. Чому логічно? Бо під час війни та ракетного обстрілу Росією всіх регіонів України немає гарантії безпеки як учасникам, так і гостям конкурсу. Навіть якщо його провести в Ужгороді, – сказав Кондратюк у коментарі сайту "24 канал".

За словами продюсера, після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 він був упевнений, що Україна не отримає шансу прийняти конкурс у себе.

При цьому громадський мовник "Суспільне" та Міністр культури та інформаційної політики Олександр ткаченко залишилися дуже незадоволені заявою EBU, і Кондратюк пояснив головну причину.

Невдоволення Олександра Ткаченка я розумію, оскільки ЄBU, мабуть, навіть не порадилася з Україною, а просто поставила нас перед фактом скасувати Євробачення в Україні, сказав продюсер.

Нагадаємо, солістка Go_A прокоментувала скандал із балами журі на "Євробаченні".

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Марія Коробова
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