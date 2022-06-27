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Святослав Вакарчук звернувся до полоненого командира "Азова": що сказав екснардеп

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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27 червня, 10:59
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Сьогодні командир героїчного полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко відзначає день народження. З цього приводу лідер "Океану Ельзи" записав зворушливе відеозвернення в Instagram
Святослав Вакарчук привітав з днем народження героя України Дениса Прокопенка
Святослав Вакарчук привітав з днем народження героя України Дениса Прокопенка / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 27 червня, українському офіцеру, підполковнику Національної гвардії України, командиру загону спецпризначення "Азов" Денису Прокопенку виповнився 31 рік. 19 березня захисник отримав звання Герой України – за оборону Маріуполя від навали російських орків.

Після тривалого захисту українського Маріуполя Денис Прокопенко разом з побратимами потрапив у російський полон. 20 травня командир "Азова" повідомив, що на 86-й день оборони було отримано наказ від вищого військового керівництва про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста.

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Лідер гурту "Океан Ельзи", колишній народний депутат Святослав Вакарчук привітав Дениса Прокопенка з днем народження. Артист записав відеозвернення в Instagram. Він висловив захоплення військовим та його героїчністю.

Денис з побратимами 86 днів героїчно обороняли Маріуполь
Денис з побратимами 86 днів героїчно обороняли Маріуполь / Фото: Скріншот із відео

Сьогодні день народження у Дениса Прокопенка, легендарного командира легендарного полку "Азов", який захищав Маріуполь. Ми поки ще не бачились, але за місяці спілкування телефоном, я відчув його, як людину. І можу сказати, що захоплююсь ним як воїном та пишаюсь як патріотом, – сказав Вакарчук.

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Музикант наголосив, що Денис, його побратими та всі наші захисники – справжня гордість України.

В день народження Дениса, я хочу побажати йому, його родині, а також родинам усіх його побратимів, щоб хлопці та дівчата, які зараз знаходяться в дуже непростих умовах і проходять непрості випробовування, якомога швидше повернулись додому, до рідних, до рідної української землі, – побажав музикант.

Святослав Вакарчук впевнений – ми переможемо і у нас все буде добре.

Користувачі Мережі приєднались до привітань та зазначили, що вся Україна чекає на повернення своїх захисників. Так, ми віримо та чекаємо з нетерпінням додому. Разом переможемо!

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Нагадаємо, Денис Прокопенко передав командування полком "Азов" майору Микиті Надточію до моменту повернення з російського полону.

Також ми повідомляли, що командирів "Азова" вивезли з окупованих територій Донецької області до Росії. За інфрмацією, їх тримають у слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово". Їм виділили окреме крило за чорними шторами. Туди не пускають навіть тюремників.

Раніше дружина Прокопенка Катерина розповідала, що захисників утримують у переповненому слідчому ізоляторі. На всіх полонених не вистачає ресурсів, зокрема води та їжі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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