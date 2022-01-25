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Тіна Кароль не святкувала день народження з 25 років: Вибирала тікати від зайвих очей

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 10:56
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25 січня свій день народження святкує поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль. Сьогодні улюбленій співачці мільйонів виповнюється 37 років
Тіні Кароль сьогодні виповнилося 37 років
Тіні Кароль сьогодні виповнилося 37 років / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль, яка нещодавно заінтригувала шанувальників відео з колишнім коханим Мішель Андраде , зізналася, що не святкувала свій день народження 12 років

У своєму Instagram-акаунті співачка роззявилася з шанувальниками і розповіла, що після новини про те, що її чоловік Євген Огір хворий, вона не відзначила жодного дня народження.

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Суть така: з 25 років, як тільки ми почали боротися із чоловіком за життя, я не святкувала жодного Дня Народження! Завжди вибирала сидіти в студії, співати, зніматися в "Голосі" або тікати від зайвих очей та привітань на Північний полюс до північного сяйва. Це лише день, але так багато в ньому надій, – написала Тіна Кароль.

У публікації Тіна поділилася архівними фото та відео, на яких показала, як проводила урочистість за роботою та у колі найближчих людей.

Що сталося з чоловіком Тіни Кароль?

Продюсер Євген Огір та Тіна Кароль познайомилися у 2007 році. Тоді майбутнє подружжя не звернуло одне на одного увагу, але незабаром Євген став продюсером Тіни і між ними почали починатися почуття.

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У 2008 році пара таємно одружилася, а пізніше і повінчалася у Києво-Печерській лаврі. Того ж року у пари народився син Веніамін.

Тіна Кароль та її чоловік Євген Огір, який помер в 2013 році
Тіна Кароль та її чоловік Євген Огір, який помер в 2013 році / Фото: Instagram.com

Через чотири роки, у 2012, стало відомо, що у Огіра виявили онкологічне захворювання – рак шлунка. Продюсер потрапив до лікарні та весь час перебував під наглядом лікарів. 2013 року Євгена не стало.

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Тіна Кароль дуже болісно переживала смерть чоловіка. Співачка тривалий час не з'являлася на публіці, а після цього присвятила величезну частину своєї музичної кар'єри пісням від дружини.

Раніше ми зробили добірку найнесподіваніших дуетів Тіни Кароль, про які багато фанати навіть не знали .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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