Ігор Кондратюк сказав, чому Україна має перемогти на Євробаченні-2022

Продюсер Ігор Кондратюк прокоментував шанси на перемогу у Євробаченні-2022 українського гурту Kalush Orchestra

Ігор Кондратюк прокоментував можливу перемогу України на Євробаченні

Вже цієї суботи, 14 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Організатори шоу вже повідомили, під яким номером на сцену вийдуть представники України Kalush Orchestra.

Цього року українські музиканти є головними претендентами на перемогу у конкурсі. Щодня ставки букмекерів на їхній грандіозний виграш зростають.

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Прокоментував можливу перемогу України на пісенному змаганні та продюсер Ігор Кондратюк. В своєму Facebook він проаналізував прогнози букмекерів. За словами шоумена, сьогодні ймовірність перемоги України на конкурсі становила 59%.

Також деякі єврофани думають, що перемога Kalush Orchestra буде присуджена тільки через війну в країні, а хтось і взагалі вважає, що в такий час участь у Євробаченні недоречна. Проте Кондратюк пояснив чому сьогодні так важливо виграти конкурс.

Скріншот – Facebook

Кожна перемога українців зараз – то моральна допомога всім нам та хлопцям/дівчатам у ЗСУ! Євробачення завжди звинувачували у заполітизованості, тоді чому цього року має бути виняток? – висловив свою думку продюсер.

А поки що глядачі в передчутті шоу, сайт "Сегодня" пропонує обрати свого переможця серед фаворитів фіналу – голосування.