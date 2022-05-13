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Ігор Кондратюк сказав, чому Україна має перемогти на Євробаченні-2022

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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13 травня, 13:23
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Продюсер Ігор Кондратюк прокоментував шанси на перемогу у Євробаченні-2022 українського гурту Kalush Orchestra
Ігор Кондратюк прокоментував можливу перемогу України на Євробаченні
Ігор Кондратюк прокоментував можливу перемогу України на Євробаченні

Вже цієї суботи, 14 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Організатори шоу вже повідомили, під яким номером на сцену вийдуть представники України Kalush Orchestra.

Цього року українські музиканти є головними претендентами на перемогу у конкурсі. Щодня ставки букмекерів на їхній грандіозний виграш зростають.

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Прокоментував можливу перемогу України на пісенному змаганні та продюсер Ігор Кондратюк. В своєму Facebook він проаналізував прогнози букмекерів. За словами шоумена, сьогодні ймовірність перемоги України на конкурсі становила 59%.

Також деякі єврофани думають, що перемога Kalush Orchestra буде присуджена тільки через війну в країні, а хтось і взагалі вважає, що в такий час участь у Євробаченні недоречна. Проте Кондратюк пояснив чому сьогодні так важливо виграти конкурс.

Скріншот – Facebook

Кожна перемога українців зараз – то моральна допомога всім нам та хлопцям/дівчатам у ЗСУ! Євробачення завжди звинувачували у заполітизованості, тоді чому цього року має бути виняток? – висловив свою думку продюсер.

А поки що глядачі в передчутті шоу, сайт "Сегодня" пропонує обрати свого переможця серед фаворитів фіналу – голосування.

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Марія Коробова
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