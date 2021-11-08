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"Заберіть у неї мікрофон!": Полякова вилаялася на одному зі своїх концертів

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
8 листопада, 20:36
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Популярна артистка розповіла про кумедні ситуації, які з нею траплялися впродовж музичної кар'єри, коли вона випадково забувала вимикати мікрофон
/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Всі знають про палкий норов української співачки Олі Полякової, вона за словом у кишеню ніколи не полізе – завжди каже, що думає. Потім, звичайно, їй часто доводиться пояснюватися, але шанувальники артистки вже звикли до цього. Ось і нещодавно вона не посоромилася і назвала імена головних скандалісток в українському шоу-бізнесі.

До того ж, виконавиця зізналася, що кілька років тому, гастролюючи різними містами, постійно потрапляла у безглузді ситуації. Виявляється, зірка, йдучи зі сцени за лаштунки, забувала вимикати мікрофон, і її емоційна лайка звучала з усіх концертних колонок.

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Я вже зараз так не роблю. Але коли у нас було перше шоу, то це було пекло. Я зайшла за лаштунки і кричу на всіх, мат гну, а мікрофон працює. І всі прибігають і кажуть: "Зробіть щось, заберіть у неї мікрофон! ", – Згадує зі сміхом Полякова.

Співачка Оля Полякова
Співачка Оля Полякова / Фото: facebook/polyakovamusic

Зі співачкою більше такого не трапляється, бо тепер у її команді за цим стежить персонал:

Зараз у мене є спеціальна людина, я віддаю йому мікрофон, і йду матюкатися, щоб мене ніхто не слухав, – каже виконавиця.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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