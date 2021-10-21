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Ведучий Олексій Суханов став лідером сектантського руху

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
21 жовтня, 13:33
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Ведучий ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов зіграв роль пастора братства в серіалі "Дитячий охоронець", прем'єра якого відбудеться на телеканалі "Україна" вже цієї осені
Олексій Суханов перевтілився в пастора в новому серіалі
Олексій Суханов перевтілився в пастора в новому серіалі

У Києві тривають зйомки україномовного 40-серійного детективу з елементами комедії "Дитячий охоронець". В одній із серій захоплюючої історії знявся популярний ведучий Олексій Суханов, який зіграв роль Любомира, лідера сумнівною секти.

Любомир – мій улюблений персонаж. Він голова секти, пудрить пастві мозки, людина меркантильний, але вдає з себе святого. Хочеться спробувати себе в ролі поганого людини, висловитися про її мерзенність, це для мене цікавий досвід, – розповів на знімальному майданчику Олексій Суханов.

Олексій Суханов в новій ролі
Олексій Суханов в новій ролі

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За словами ведучого "Говорить Україна", схожих на Любомира харизматичних лідерів сьогодні можна зустріти скрізь. Сам Суханов зізнається, що, можливо, і сам потрапляв під чари таких людей, але зробив певні висновки і тепер з обережністю ставиться до таких особистостей.

Олексій Суханов
Олексій Суханов

Нагадаємо, за сюжетом серіалу "Дитячий охоронець", відставний спецназівець Тарас не знайшов себе в цивільному житті і влаштовується в охоронне агентство. Колишній військовий впевнений, що легко впорається з обов'язками охоронця, поки не дізнається, що охороняти йому доведеться дітей. Заможні родини наймають дитячого охоронця, якщо відчувають, що їхній дитині загрожує небезпека, але яка, клієнт часто приховує. Іноді за цим стоїть сімейна таємниця, яку доводиться розплутувати головному героєві.

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