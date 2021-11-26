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Я подумав, що вже в раю: Андре Тан розповів, коли міг попрощатися із життям

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
26 листопада, 15:49
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Відомий модельєр Андре Тан кілька разів був на волосині від смерті. Навіть при народженні лікарям довелося рятувати його життя
Дизайнер розповів про страшні ситуації з життя
Дизайнер розповів про страшні ситуації з життя / Фото: Инстаграм

У Андре Тана, який після розлучення оселився в глушині і ні з ким не спілкувався, вже давно відсутній страх смерті. З ним періодично траплялися ситуації, коли йому здавалося, що це кінець. Дизайнер розповів в Instagram про те, як йому довелося боротися за шанс на існування ще у пологовому будинку.

Вперше я це пережив одразу після народження – лікарі мене відкачували кисневою подушкою. Ще не розплющивши очі, щоб побачити життя, я вже встиг зазирнути за лаштунки смерті, – каже Андре.

Тоді лікарі змогли допомогти йому. Але вже у дорослому віці, модельєру знову довелося зіткнутися з подібним. Відпочиваючи з друзями на гірськолижному курорті в Америці, він потрапив в аварію.

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Прийшовши до тями, я подумав, що вже в раю: абсолютно все було білим. Тоді я не розумів, що це подушка безпеки авто, що спрацювала, а сама машина на той момент висіла над урвищем після того, як у нас в'їхала величезна вантажівка. Як зараз пам'ятаю: це сталося 11 січня, – згадав дизайнер.

Андре Тан міг загинути у ДТП
Андре Тан міг загинути у ДТП / Фото: Инстаграм

Втретє на межі життя і смерті Андре побував після того, як спробував відвар з листя аяюаски, який часто використовують у різних релігійних обрядах. Вважається, що це напій сили, що сприяє очищенню та зціленню.

До тебе приходить нове усвідомлення та сприйняття світу навколо. Вмирають старі клітини, старе життя, ви входите у новий режим. Усі клітини нашого організму оновлюються кожні п'ять років, а це означає, що, по суті, з цією періодичністю ми й перероджуємось, – розповідає Тан.

Але є ще одна причина, через яку модельєр не боїться смерті:

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Якщо сьогодні ввечері мені судилося померти, я відверто скажу собі: "Так, це було класне життя! А значить і померти не так вже й страшно!" Я взагалі вважаю, що маленька смерть личить кожному. Хочете підбадьоритися? Подумайте про смерть, – радить Андре.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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