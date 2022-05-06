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Я залишився один: Андрій Бєдняков розповів про останні мамині слова перед смертю

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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6 травня, 15:09
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Відомий телеведучий досі не може оговтатись від втрати найріднішої людини
Андрій Бєдняков розповів, що пережили його рідні в заблокованому Маріуполі
Андрій Бєдняков розповів, що пережили його рідні в заблокованому Маріуполі / Фото: instagram.com/biedniakov

Нещодавно у сім'ї Андрія Бєднякова стала трагедія – померла його мама, яка хворіла, і останні дні життя була в комі. На жаль, телеведучий не зміг попрощатися з найріднішою через російських нелюдей, які заблокували його рідний Маріуполь.

Зірка "Орла та Решки" зізнається, що не спілкувався з мамою. Втім, причини він не став розкривати. Також він пояснив, що мама весь цей час знаходилась під наглядом.

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Я не спілкувався з мамою. Про це ніхто не знав, мама хворіла і коли вона вже сама не могла нічого робити, з нею сиділи доглядальниці. І коли вже почалося це все, вона одній із доглядальниць сказала, що все, це кінець. Це останні мамині слова, які я почув від людей, – поділився Бєдняков в інтерв'ю програмі "Слава Плюс".

У 2012 році Бєдняков втратив тата. Андрій каже, що на той момент він став дорослішим та мудрішим. Ба більше, він вже жив окремо від батьків у Києві та заробляв. А от після смерті мами, як додав ведучий, він став самотнім.

Ти не стаєш мудрішим (після смерті рідної людини, – Ред.), ти стаєш одиноким. Бо ти потрібен найбільше своїм батькам. Так, є родичі, дружина, діти, брати, сестри, але ніхто тебе не любить так, як твої мама і тато. Тому десь я став одиноким, – зауважив телеведучий.

Що з сестрою Бєднякова?

Бєдняков розповів, що його сестра Оксана, якій вдалось виїхати з Маріуполя, пережила справжнє пекло. Вона бачила трупи, які лежати просто посеред вулиць. Ведучий зізнається, що сестра була відірвана від світу через рашистів – вона не знала, що з Андрієм та його сім'єю, і що взагалі з країною.

Ми розмовяли з нею максимум півтори хвилини. І коли в тебе є ці хвилини, ти розумієш, що в будь-який момент може обірватися зв'язок. Тому ми не говорили про війну. Ми говорили лише про один про одного. Вони не пили нічого, зливали воду з батарей, сніг розтоплювали, щоб була вода для приготування їжі. Вона пережила такий стрес і жахіття, що я не хочу з нею про це говорити взагалі, – поділився Бєдняков.

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков поділився історією про знайомого-фаната "русского мира", який тепер ненавидить Росію.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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