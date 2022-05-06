Я остался один: Андрей Бедняков рассказал о последних маминых словах перед смертью

Известный телеведущий до сих пор не может оправиться от потери самого родного человека

Андрей Бедняков рассказал, что пережили его родные в заблокированном Мариуполе / Фото: instagram.com/biedniakov

Недавно в семье Андрея Беднякова стала трагедия – умерла его мама, которая болела, и последние дни жизни была в коме. К сожалению, телеведущий не смог проститься с самой родной из-за российских извергов, которые заблокировали его родной Мариуполь.

Звезда "Орла и Решки" признается, что не общался с матерью. Однако причины он не стал раскрывать. Также он объяснил, что мама все это время находилась под наблюдением.

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Я не общался с мамой. Об этом никто не знал, мама болела и когда она уже сама не могла ничего делать, с ней были сиделки. И когда уже началось это все, она одной из сиделок сказала, что все, это конец. Это последние мамины слова, которые я услышал от людей, – поделился Бедняков в интервью программе "Слава Плюс".

В 2012 году Бедняков потерял папу. Андрей говорит, что на тот момент он стал взрослее и мудрее. Более того, он уже жил отдельно от родителей в Киеве и зарабатывал. А вот после смерти мамы, как добавил ведущий, он стал одиноким.

Ты не становишься мудрее (после смерти родного человека, – Ред.), ты становишься одиноким. Потому что ты нужен больше всего своим родителям. Да, есть родственники, жена, дети, братья, сестры, но никто тебя не любит так, как твои мама и папа. Поэтому я где-то стал одиноким, – отметил телеведущий.

Что с сестрой Беднякова?

Бедняков рассказал, что его сестра Оксана, которой удалось выехать из Мариуполя , пережила настоящий ад. Она видела трупы, которые лежали прямо посреди улиц. Ведущий признается, что сестра была оторвана от мира из-за рашистов – она не знала, что с Андреем и его семьей, и что вообще со страной.

Мы разговаривали с ней максимум полторы минуты. И когда у тебя есть эти минуты, ты понимаешь, что в любой момент может оборваться связь. Поэтому мы не говорили о войне. Мы говорили только друг о друге. Они не пили ничего, сливали воду из батарей, снег растапливали, чтобы была вода для приготовления пищи. Она пережила такой стресс и ужас, что я не хочу с ней об этом говорить вообще, – поделился Бедняков.

Напомним, ранее Андрей Бедняков поделился историей о знакомом-фанате "русского мира", который теперь ненавидит Россию.