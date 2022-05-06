Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Умер Дяченко

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Я остался один: Андрей Бедняков рассказал о последних маминых словах перед смертью

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 мая, 15:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известный телеведущий до сих пор не может оправиться от потери самого родного человека
Андрей Бедняков рассказал, что пережили его родные в заблокированном Мариуполе
Андрей Бедняков рассказал, что пережили его родные в заблокированном Мариуполе / Фото: instagram.com/biedniakov

Недавно в семье Андрея Беднякова стала трагедия – умерла его мама, которая болела, и последние дни жизни была в коме. К сожалению, телеведущий не смог проститься с самой родной из-за российских извергов, которые заблокировали его родной Мариуполь.

Звезда "Орла и Решки" признается, что не общался с матерью. Однако причины он не стал раскрывать. Также он объяснил, что мама все это время находилась под наблюдением.

Реклама

Я не общался с мамой. Об этом никто не знал, мама болела и когда она уже сама не могла ничего делать, с ней были сиделки. И когда уже началось это все, она одной из сиделок сказала, что все, это конец. Это последние мамины слова, которые я услышал от людей, – поделился Бедняков в интервью программе "Слава Плюс".

В 2012 году Бедняков потерял папу. Андрей говорит, что на тот момент он стал взрослее и мудрее. Более того, он уже жил отдельно от родителей в Киеве и зарабатывал. А вот после смерти мамы, как добавил ведущий, он стал одиноким.

Ты не становишься мудрее (после смерти родного человека, – Ред.), ты становишься одиноким. Потому что ты нужен больше всего своим родителям. Да, есть родственники, жена, дети, братья, сестры, но никто тебя не любит так, как твои мама и папа. Поэтому я где-то стал одиноким, – отметил телеведущий.

Что с сестрой Беднякова?

Бедняков рассказал, что его сестра Оксана, которой удалось выехать из Мариуполя , пережила настоящий ад. Она видела трупы, которые лежали прямо посреди улиц. Ведущий признается, что сестра была оторвана от мира из-за рашистов – она не знала, что с Андреем и его семьей, и что вообще со страной.

Мы разговаривали с ней максимум полторы минуты. И когда у тебя есть эти минуты, ты понимаешь, что в любой момент может оборваться связь. Поэтому мы не говорили о войне. Мы говорили только друг о друге. Они не пили ничего, сливали воду из батарей, снег растапливали, чтобы была вода для приготовления пищи. Она пережила такой стресс и ужас, что я не хочу с ней об этом говорить вообще, – поделился Бедняков.

Напомним, ранее Андрей Бедняков поделился историей о знакомом-фанате "русского мира", который теперь ненавидит Россию.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять