Ведучий "Орла та Решки" Андрій Бєдняков зміг врятувати рідних із Маріуполя

Уродженець Маріуполя Андрій Бєдняков довгий час не міг вивезти рідних із пекла, яке відбувалося у місті. Але, на щастя, його сім'ї вдалося виїхати

Семья Андрея Бєднякова смогла выехать из Мариуполя / Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведучий Андрій Бєдняков був шокований тим, що трапилося з його рідним містом після нападу російських військ, і раніше показав жахливі кадри з Маріуполя.

Сім'я ведучого тривалий час перебувала під обстрілами і не могла залишити зруйноване російськими окупантами місто. Однак, на щастя, їм все ж таки вдалося врятуватися.

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Сьогодні, на 40-й день війни, своїх Instastories Бєдняков розповів, що його рідні нарешті виїхали. Проте коротке слово "Виїхали" принесло стільки радості та подарувало багатьом шанувальникам ведучого надію.

Скріншот – instagram.com/biedniakov

Також Бєдняков розповів, що поспілкувався з одним зі своїх друзів і досі не може знайти слів, щоб описати весь кошмар та біль від того, що відбувається у рідному місті.

Поговорив із другом щойно. Він вибрався з сім'єю та немовлям з Маріуполя. Там справжнє пекло. Від історій волосся дибки. С*ка! "Асвабадітєлі", немає вам прощення ніколи, – поділився ведучий тревел-шоу.

Скріншот – instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков публічно подякував небайдужих українців та бійців ЗСУ.

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