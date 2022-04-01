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Сценарій такий же: невже Дорофєєва та Позитив повторять долю Потапа та Насті?

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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1 квітня, 20:00
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Люди продовжують шиперити Дорофєєву та Позитиву. У Мережі з'явилося відео, в якому шанувальники побачили цікаву паралель із Потапом та Настею
Прихильники мріють побачити весілля Дорофеєєвлї та Позитива
Прихильники мріють побачити весілля Дорофеєєвлї та Позитива / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/vremyaisteklo

Особисте життя цікавить шанувальників не менше, ніж їхня творчість. В останні кілька тижнів у Мережі активно обговорюють розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса. Вже є кілька припущень про те, що стало причиною розриву. І доки офіційних новин на тему немає, ділимося, з вами дуже цікавим відео, яке зараз гуляє в Тікток.

Так, є фанати, хто ностальгує за парою Дантес-Дорофєєва , але є й ті, хто всі ці роки мріє побачити весілля Наді та Позитива.

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І наступного відео вони побачили цікаву деталь: нібито в житті Дорофєєвої та Позитиву спостерігається схожий сценарій, як у Потапа та Насті. А це означає, що наприкінці екс-учасників "Час і Скло" буде весілля! В усякому разі, у цьому впевнені люди.

Дивіться та робіть свої висновки.

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@sliksluk # # # # # # ,? –

Олії у вогонь підливає і той факт, що в інтерв'ю Славі Дьоміні Надя якось розповідала, що вони з Олексієм Завгороднім (справжнє ім'я Позитиву – прим.ред.) познайомилися за 2 роки до створення "Время и Стекло". Більше того, ходили на побачення. Між ними була навіть закоханість. Але нічого серйозного на той момент не сталося. У результаті Позитив розпочав тривалі стосунки, які закінчилися шлюбом, з Анею Андрійчук, а Надя – з Володимиром Дантесом. Але зараз обидва шлюби вже у минулому.

Надя Дорофєєва та Позитив
Надя Дорофєєва та Позитив / Фото: instagram.com/vremyaisteklo

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Стосунки зі сценічних переросли в особисте в Насті Каменських з Олексієм Потапенком. Їхнє розкішне весілля у 20218-му році справило ефект бомби, змусивши говорити про нього всіх.

Потап і Настя
Потап і Настя / Фото: открытые источники

Хто знає, може, незабаром подібні новини діждуться і шанувальники гурту "Время и Стекло". Ми продовжуємо стежити за повідомленнями від артистів.

Нагадаємо, Олексій Дурнєв натякнув на нові стосунки Дорофєєвої.

До речі, вся оперативна інформація є у нашому telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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