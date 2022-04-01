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До кого пішла Надя Дорофєєва? Олексій Дурнєв натякнув на нові стосунки співачки

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 квітня, 15:11
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Друзі пари продовжують натякати на те, що у розлученні Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса винен хтось третій. Подейкую, що співачка пішла до іншого
Олексій Дурнєв натякнув на новий роман Наді Дорофєєвої
Олексій Дурнєв натякнув на новий роман Наді Дорофєєвої / Фото: Instagram

Особисте життя Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса зараз під пильним наглядом шанувальників. І поки пара всіляко приховує причину розлучення, їхні друзі поділяються на інсайдерську інформацію.

Днями на те, що Дорофєєва пішла до іншого натякнув екс-соліст "Время и Стекло" Позитив. Інформацію про новий роман співачки також підтвердив телеведучий та друг пари Олексій Дурнєв.

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У новому випуску програми "Комендантське чос" Телеведучий поділився, що у Наді стосунки з досить відомою людиною і багато фанати будуть шоковані, коли дізнаються хто ж це.

Там просто є такий нюанс, що у Наді можуть бути вже стосунки, з людиною, яку всі знають… коли всі дізнаються, це буде такий ра***б, я сам а**їв, коли дізнався, – емоційно поділився Дурнєв.

У Мережі вже активно обговорюють те, що у Дорофєєвої може бути роман із ресторатором та музикантом Михайлом Кацуріним. Причиною чуток послужило недавнє розлучення Кацуріна з другою дружиною, про яке вони оголосили майже одночасно з Дорофєєвою та Дантесом.

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Нагадаємо, що Дорофєєва та Дантес розповідали, у їхніх відносинах були періоди, коли вони опинялися на межі розлучення. Раніше сайт "Сегодня" розповідав читачам історію кохання Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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