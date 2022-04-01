До кого пішла Надя Дорофєєва? Олексій Дурнєв натякнув на нові стосунки співачки

Друзі пари продовжують натякати на те, що у розлученні Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса винен хтось третій. Подейкую, що співачка пішла до іншого

Олексій Дурнєв натякнув на новий роман Наді Дорофєєвої / Фото: Instagram

Особисте життя Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса зараз під пильним наглядом шанувальників. І поки пара всіляко приховує причину розлучення, їхні друзі поділяються на інсайдерську інформацію.

Днями на те, що Дорофєєва пішла до іншого натякнув екс-соліст "Время и Стекло" Позитив. Інформацію про новий роман співачки також підтвердив телеведучий та друг пари Олексій Дурнєв.

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У новому випуску програми "Комендантське чос" Телеведучий поділився, що у Наді стосунки з досить відомою людиною і багато фанати будуть шоковані, коли дізнаються хто ж це.

Там просто є такий нюанс, що у Наді можуть бути вже стосунки, з людиною, яку всі знають… коли всі дізнаються, це буде такий ра***б, я сам а**їв, коли дізнався, – емоційно поділився Дурнєв.

У Мережі вже активно обговорюють те, що у Дорофєєвої може бути роман із ресторатором та музикантом Михайлом Кацуріним. Причиною чуток послужило недавнє розлучення Кацуріна з другою дружиною, про яке вони оголосили майже одночасно з Дорофєєвою та Дантесом.

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Нагадаємо, що Дорофєєва та Дантес розповідали, у їхніх відносинах були періоди, коли вони опинялися на межі розлучення. Раніше сайт "Сегодня" розповідав читачам історію кохання Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса .

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