Досі не віримо, що вони – не разом: згадуємо найромантичніші фото Дантеса та Дорофєєвої

Кілька тижнів тому стало відомо про те, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучилися. У це не віриться, тому багато шанувальників пари як і раніше розглядають спільні фото пари

Фото з часів, коли пара ще була щаслива разом

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вважалися однією з найкрасивіших та найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Але виявляється, немає нічого вічного. Нещодавно вони оголосили про розлучення.

Романтичні стосунки Дорофєєвої та Дантеса розпочалися у 2011 році, через чотири роки зіграли весілля. В офіційному шлюбі вже колишнє подружжя прожило сім років, але їхній корабель кохання розбився. Про причини розлучення вони не говорять. Але нещодавно екссоліст дуету "Время и стекло" Позитив випадково проговорився в шоу "Комендантська година" про те, що у Наді з'явився інший. Так це чи ні, побачимо.

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Дантес та Дорофєєва / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Найкрасивіші та найромантичніші фото Дантеса та Дорофєєвої

А поки що пропонуємо вам поностальгувати. Ми зібрали найкращі та найромантичніші фото Дантеса та Дорофєєвої, опубліковані на їхніх сторінках в Інстаграм, зроблені в момент, коли вони ще були щасливі.

Экс-пара щедро ділилась спільники фото в соцмережах / Фото: instagram.com/vladimirdantes

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Колишнє подружжя регулярно радувало шанувальників яскравими фото з відпустки.

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Разом відвідували гламурні заходи.

Насолоджувалися компанією один одного у поїздках та під час домашнього дозвілля.

Разом вели "Орел і Решку".

Як раніше вже точно не буде. Шанувальники все таки сподіваються, що це не розлучення, а лише криза, яку можна пережити. Як то кажуть, поживемо – побачимо.

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