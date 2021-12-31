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Дружина Тищенка на новий рік отримала сумку Prada за 48 тис. грн: та є і дорожчі (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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31 грудня, 15:53
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Скільки коштують сумки Алли Барановської: Dior, Prada, Bottega, Hermès
Найдорожчі сумки в колекції Алли Барановської
Найдорожчі сумки в колекції Алли Барановської / Фото: instagram.com/allabonya

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який нещодавно видав черговий дивний комментар, задекларував кілька брендових сумок своєї дружини Алли Барановської У її колекції топові моделі Hermes, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Dior, Chanel тощо.

Аксесуарами Алла часто вихваляється в Instagram і ми порахували, скільки коштують її улюблені сумки.

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Та сама Prada – 48 тис. грн

Сумка Prada коштує близько 48 тисяч гривень
Сумка Prada коштує близько 48 тисяч гривень / Фото: instagram.com/allabonya

Цього року знаменитий бренд випустив цілу колекцію взуття та аксесуари, прикрашені кристалами.

Christian Dior – 120 855 грн

Сумка Dior коштує 3 908 €
Сумка Dior коштує 3 908 € / Фото: instagram.com/allabonya

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Глянцева стьобана міні-сумка від Dior з підвіскою зараз продається за 3908 євро. У бренду є схожі моделі трохи більшого розміру.

Jacquemus – близько 18 431 грн

Сумка Jacquemus як у Алли Барановської
Сумка Jacquemus як у Алли Барановської / Фото: instagram.com/allabonya

Схожа міні-сумка від Jacquemus, що стала просто хітом цього року коштує від 391 € до 890 €, залежно від моделі.

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Bottega Veneta – майже 60 тис. грн

Сумка Bottega Veneta як у Алли Баранівської
Сумка Bottega Veneta як у Алли Баранівської / Фото: instagram.com/allabonya

Об'ємні сумки Bottega Veneta – ще один фаворит серед модниць у всьому світі. Їх називали "пельмень", "хмара", та ціна у цих сумок вражаюча... Наприклад, схожа сумка, як у Алли, доступна за ціною 59 685 грн.

Hermès Kelly – 702 898 грн.

Алла Барановська із сумкою Hermès
Алла Барановська із сумкою Hermès / Фото: instagram.com/allabonya

Дружина нардепа носить модель Kelly із ременем, вартість якої 22 729 €. Французькі сумки Hermes вже багато років залишаються найпопулярнішими (і найдорожчими) у світі, серед них Біркін та Келлі, присвячені акторці Джейн Біркін та княгині Монако Грейс Келлі.

Нагадаємо, що у квітні дружина Миколи Тищенка зі скандалом відзначила день народження під час карантину. Вечірку влаштували в одному зі столичних готелів.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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