Злата Огнєвіч знову стала жертвою переслідування. Співачка вимагає від влади захисту

Артистці добре відомо як це бути жертвою сталкерів. Навіть під час війни за нею стежать невідомі їй чоловіки. Цього разу Злата також не стала мовчати

Злата Огневич добре знає хто такі сталкери / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок цього року видався непростим для Огнєвіч. 36-річну співачку переслідував та погрожував вбити Вадим Лебідь. Він називав себе чоловіком екснардепки та ревнував без причин. Бо Злата з ним ніколи не була в стосунках. Тоді поліція затримала неадекватного сталкера.

Вадим Лебідь погрожував Златі Огневич розправою

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Цього разу до квартири співачки завітав невідомий їй чоловік. Представився Андрієм Ткаченко та почав, за словами Огнєвіч, щось вимагати. Про це артистка розповіла в своєму Instagram.

Черговий переслідувач. Я сказала що викликаю поліцію. Він замовкнув і пішов, – сказала Злата.

За словами Огнєвіч такі випадки стаються через вільний доступ в Мережі інформації про будь-якого громадянина України. Цим користуються зловмисники та переслідують ту чи іншу особу. І хто знає, чи повернеться Андрій Ткаченко до співачки наступного дня чи через тиждень. Тому Злата звернулась до органів влади з проханням змінити законодавство.

Публічні люди і інформація де вони проживають мають бути під захистом, – підсумувала Огнєвіч.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Злата планує скласти конкуренцію популярному телеведучому Дмитру Комарову.