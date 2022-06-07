Анфіса Чехова "відгрібає" в Мережі за свій інтимний поцілунок з 10-річним сином (відео)

Анфіса Чехова, яку висміюють за провальний фотошоп, декілька місяців тому перебралась з сином на Балі. Очевидно, телезірка втекла з країни-агресорки, яка напала на незалежну Україну. Хоча сама ведуча запевняє, буцімто на острові вона просто "знайшла спокій та просвітлення".
Проте повного дзена Анфісі Чеховій не судилось досягнути. Днями телезірка опублікува в Instagram відео, де вона відпочиває з 10-річним сином Соломоном у басейні.
На ролику телеведуча показала, як вона цілує свого сина в губи. І саме цей момент спровокував справжній скандал. Користувачі Мережі визвірилась на Чехову, мов така інтимна близкість с сином – недоречна.
Ведуча не довго стала приймати у свою адресу хейт. Вона просто заклилала фоловерів, які не підтримуюють її вчинок, відписатись. Також Анфіса заявила, що не видалятиме відео. Вона просто закрила доступ до коментарів під роликом.
З якого дива ви вважаєте, що можете мене поливати ... З якого дива ви, ідеальні люди, дозволяєте собі просто так лаяти людину. Зараз все у світі вважають нормальним та можливим. Цілувала, цілую і цілуватиму. Це моя улюблена дитина. Я дуже жалкую, що вас у дитинствы недолюбили батьки, – висловила телезірка.
Також Анфіса Чехова вирішила показати безліч прикладів, як відомі зірки цілують в губи своїх дітей. Зокрема, зірка згадала й футболіста Девіда Бекхема, який часто публікує світлини, на яких не боїться проявляти тремтливі почуття до своїх дітей.
Коротко про Анфісу Чехову
Анфіса Чехова стала популярною завдяки роботі телеведучою проєкту "Секс с Анфисой Чеховой". З 2011 до 2013 року вона працювала в українських шоу "Давай одружимося" та "Як вийти заміж".
Жінка виховує сина Соломона. Його батько – ексчоловік ведучої, грузинський актор Гурам Баблішвілі. Пара розлучилася восени 2017 року. Причиною стали зради чоловіка.
Нагадаємо, нещодавно "Місіс Крим-2022" із Полтави Ольга Валєєва нарвалася на критику в Мережі через свою зовнішність.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"