Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Анфіса Чехова "відгрібає" в Мережі за свій інтимний поцілунок з 10-річним сином (відео)

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 червня, 13:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російська телеведуча нарвалась на цькування і все через відео, на яокму вона в губи поцілувала свого спадкоємця Соломона
Анфіса Чехова оскандалилась через поцілунок з сином
Анфіса Чехова оскандалилась через поцілунок з сином

Анфіса Чехова, яку висміюють за провальний фотошоп, декілька місяців тому перебралась з сином на Балі. Очевидно, телезірка втекла з країни-агресорки, яка напала на незалежну Україну. Хоча сама ведуча запевняє, буцімто на острові вона просто "знайшла спокій та просвітлення".

Проте повного дзена Анфісі Чеховій не судилось досягнути. Днями телезірка опублікува в Instagram відео, де вона відпочиває з 10-річним сином Соломоном у басейні.

Реклама

На ролику телеведуча показала, як вона цілує свого сина в губи. І саме цей момент спровокував справжній скандал. Користувачі Мережі визвірилась на Чехову, мов така інтимна близкість с сином – недоречна.

Ведуча не довго стала приймати у свою адресу хейт. Вона просто заклилала фоловерів, які не підтримуюють її вчинок, відписатись. Також Анфіса заявила, що не видалятиме відео. Вона просто закрила доступ до коментарів під роликом.

Реклама
Скріншот Instagram

З якого дива ви вважаєте, що можете мене поливати ... З якого дива ви, ідеальні люди, дозволяєте собі просто так лаяти людину. Зараз все у світі вважають нормальним та можливим. Цілувала, цілую і цілуватиму. Це моя улюблена дитина. Я дуже жалкую, що вас у дитинствы недолюбили батьки, – висловила телезірка.

Також Анфіса Чехова вирішила показати безліч прикладів, як відомі зірки цілують в губи своїх дітей. Зокрема, зірка згадала й футболіста Девіда Бекхема, який часто публікує світлини, на яких не боїться проявляти тремтливі почуття до своїх дітей.

Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

Коротко про Анфісу Чехову

Анфіса Чехова стала популярною завдяки роботі телеведучою проєкту "Секс с Анфисой Чеховой". З 2011 до 2013 року вона працювала в українських шоу "Давай одружимося" та "Як вийти заміж".

Жінка виховує сина Соломона. Його батько – ексчоловік ведучої, грузинський актор Гурам Баблішвілі. Пара розлучилася восени 2017 року. Причиною стали зради чоловіка.

Реклама

Телеведуча з сином Соломоном
Телеведуча з сином Соломоном

Нагадаємо, нещодавно "Місіс Крим-2022" із Полтави Ольга Валєєва нарвалася на критику в Мережі через свою зовнішність.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти