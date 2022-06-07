Анфиса Чехова "отгребает" в Сети за свой интимный поцелуй с 10-летним сыном (видео)

Российская телеведущая нарвалась на травлю и все из-за видео, на котором она в губы поцеловала своего наследника Соломона

Анфиса Чехова оскандалилась из-за поцелуя с сыном / Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова, которую высмеивают за провальный фотошоп , несколько месяцев назад перебралась с сыном на Бали. Очевидно, телезвезда сбежала из страны-агрессора, которая напала на независимую Украину. Хотя сама ведущая уверяет, будто на острове она просто "обрела покой и просветление".

Однако полного дзена Анфисе Чеховой не суждено было достичь. На днях телезвезда опубликовала в Instagram видео, где отдыхает с 10-летним сыном Соломоном в бассейне.

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На ролике телеведущая показала, как она целует своего сына в губы. И именно этот момент спровоцировал настоящий скандал. Пользователи Сети вызверились на Чехову, мол такая интимная близость с сыном – неуместна.

Ведущая недолго стала принимать в свой адрес хейт. Она просто призвала фолловеров, не поддерживающих ее поступок, отписаться. Также Анфиса заявила, что не будет удалять видео. Она просто закрыла доступ к комментариям под роликом.

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Скриншот Instagram

С какой стати вы считаете, что можете меня поливать... С какой стати вы, идеальные люди, позволяете себе просто так обматерить человека. Сейчас все в мире считаются нормальным и возможным. Целовала, целую и буду целовать. Это мой любимый ребенок. Я очень жалею, что вас в детстве недолюбили родители, – выразила телезвезда.

Также Анфиса Чехова решила показать множество примеров, как известные звезды целуют в губы своих детей. В частности, звезда вспомнила и футболиста Дэвида Бекхэма, часто публикующего фотографии, на которых не боится проявлять трепетные чувства к своим детям.

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Кратко об Анфисе Чеховой

Анфиса Чехова стала популярной благодаря работе телеведущего проекта "Секс с Анфисой Чеховой". С 2011 по 2013 год она работала в украинских шоу "Давай поженимся" и "Как выйти замуж".

Женщина воспитывает сына Соломона. Его отец – экс-муж ведущей, грузинский актер Гурам Баблишвили. Пара развелась осенью 2017 года. Причиной стали измены мужчины.

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Телеведущая с сыном Соломоном / Фото: instagram.com/achekhova

Напомним, недавно "Миссис Крым-2022" из Полтавы Ольга Валеева нарвалась на критику в Сети из-за своей внешности.