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Слідчі отримали ордер на обшук телефону Алека Болдвіна

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 20:00
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Детективи продовжують розслідувати те, як бойовий патрон потрапив у пістолет, з якого Болдвін вистрілив у оператора Галину Гатчинс. Суд надав поліції доступ до смартфона актора
Поліція отримала дозвіл вилучити телефон у Алека Болдвіна
Поліція отримала дозвіл вилучити телефон у Алека Болдвіна / Фото: Getty Images

У письмових свідченнях, які актор давав поліції одразу ж після вбивства української кінематографістки, йдеться, що детектив Олександрія Генкок попросила Алека передати його особистий телефон до правоохоронних органів.

Він відмовився і заявив, що зробить це лише при складанні відповідного ордера.

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Ми впевнені, що докази покажуть, що Болдвін не несе кримінальної відповідальності за те, що сталося 21 жовтня. Ми наполегливо просили владу отримати ордер, щоб ми могли вжити заходів для захисту сім'ї Алека та особистої інформації, яка явно не має відношення до розслідування. Телефон містить все життя людини, та особиста інформація має бути конфіденційною, – сказав адвокат актора Аарон Даєр інтернет-виданню Entertainment.

Алек Болдвін
Алек Болдвін / Фото: Getty Images

Документ, який дозволяє поліції законно вилучити у Болдуїна телефон, склали та вручили адвокату підозрюваного лише зараз. У заяві на обшук йдеться про припущення детектива. Він вважає, що у телефоні можуть бути докази через те, що люди часто використовують сотові під час скоєння злочину.

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