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Black Summer: культовий гурт Red Hot Chili Peppers у "золотому" складі випустив новий кліп

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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4 лютого, 19:12
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Із задоволенням ділимося новинкою від музикантів, на яку чекали всі. Зустрічайте прем'єру кліпу Black Summer!
Red Hot Chili Peppers випустили новий хіт
Red Hot Chili Peppers випустили новий хіт / Фото: Getty Images

П'ятниця – традиційний день прем'єр. І сьогодні, вперше за 6 років, рокери з Red Hot Chili Peppers презентували пісню та кліп Black Summer.

Віддані фанати колективу знають, що їх остання збірка The Getaway вийшов у 2016 році. З того часу в групі була низка змін: Red Hot Chili Peppers залишив гітарист Джош Клінгхоффер, а на його місце повернувся Джон Фрушанте. Саме цей склад групи називають "золотим".

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Новинкою Black Summer гурт також анонсує вихід нового альбому Unlimited Love. Прем'єру заплановано на квітень.

Red Hot Chili Peppers нагадали про себе новинкою
Red Hot Chili Peppers нагадали про себе новинкою / Фото: Getty Images

Black Summer – перший сингл із майбутнього альбому Unlimited Love, вихід якого заплановано на 1 квітня.

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Наша єдина мета – поринути у музику. Ми (Джон, Ентоні, Чед і Флі) витратили тисячі годин, разом і окремо, відточуючи свою майстерність і допомагаючи один одному, щоб зробити найкращий альбом, на який ми здатні,

- повідомляє Pitchfork коментар гурту про новий альбом.

Із задоволенням пропонуємо оцінити новинку!

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

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Коротко про Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers — американський рок-гурт, створений у 1983 році в Каліфорнії вокалістом Ентоні Кідісом, басистом Майклом Белзарі, гітаристом Хіллелом Словаком та барабанщиком Джеком Айронсом. За час їхнього існування вони продали понад 80 мільйонів копій альбомів. Свого часу гурт отримав 7 премій "Греммі". За версією VH1 "100 Greatest Artists of Hard Rock" вони посіли 30-е місце. У 2012 році гурт був включений до Зали слави рок-н-ролу.

Також нагадаємо, сьогодні відбулася прем'єра пісні та кліпу Jerry Heil.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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