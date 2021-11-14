Брітні Спірс хоче подати до суду на батька – ЗМІ

Але пережиті жахи співачка не збирається прощати батькові. За словами джерела, Брітні Спірс дуже зла на Джеймі Спірса.
Вона найняла бухгалтерів-криміналістів і має намір подати до суду на свого батька Джеймса за "зловживання опікунством" , – розповіло джерело із оточення співачки виданню Daily Mail.
Адвокат Брітні Спірс поки не готовий підтвердити ці слова . Він зазначив, що рішення співачка прийматиме сама.
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Що було з Брітні Спірс?
Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька, який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літію.
За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою дочку і грабував її , прикриваючись турботою.
Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька у липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство та тотальний контроль.
Раніше стало відомо, що у Джеймі Спірс був доступ до телефону зірки. Він таємно стежив за спілкуванням доньки і записував розмови із її спальні.
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