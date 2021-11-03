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Довел до депрессии и регулярно изменял: экс-девушка Оксимирона вывела рэпера на чистую воду

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
3 ноября, 20:20
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Экс-возлюбленная рэпера, с которой он встречался во времена учебы в Лондоне, рассказала, как он довел ее до хронических болезней и изменял своей супруге с ней
Бывшая девушка Оксимирона негативно отреагировала на его новый трек
Бывшая девушка Оксимирона негативно отреагировала на его новый трек / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

После презентации нового 10-минутного клипа рэп-исполнителя, где он зачитал о происшествиях, которые случились с ним за последних десять лет, бывшая девушка Оксимирона Вера опубликовала на своей странице в Instagram большое письмо, адресованное рэперу. Как оказалось, ее возмутило, что в треке "Кто убил Марка?" он "притворился" правильным и несчастным, а всех вокруг обвинил в личных проблемах, в то время как сам, по мнению Веры, является настоящим обидчиком.

Первый пост девушки об этом был заблокировал соцсетью, но его текст опубликовало издание The Flow.

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Фото: Instagram

Вера призналась, что Оксимирон познакомился с ней, когда учился в Англии. Сначала они просто общались как друзья, но потом это переросло в отношения:

Твоей работой было быть рядом и опекать, но вместо этого ты сначала переспал со мной, будучи женатым, а потом сделал вид, что нас связывает только твоя работа, – написала в Сети Вера.

Как оказалось, на тот момент ей было 15 лет, а Оксимирону – 23. После этого случая пара начала встречаться, но спустя время они расстались из-за новых измен исполнителя.

Что насчёт девочек, которых ты ставил перед собой на колени, изменяя мне с ними в туре, потому что они были готовы на все, – обращалась Вера в своей публикации к бывшему молодому человеку.

Фото: The Flow

Происшествия тех времен глубоко отразились на ее эмоциональном состоянии – она потом долго лечила психические расстройства у специалистов.

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Как насчёт девяти лет хронической депрессии с несколькими острыми эпизодами, семи лет терапии и сжирающего все чувства вины от того, что я тебя, гения, разрушила? – написала девушка.

Также Вера добавила, что спустя время они увиделись. Но Оксимирон, в ответ на ее извинения из-за причиненных, как ей тогда казалось, душевных травмы заявил, что не прощает девушку и в ответ обвинил в неопытности.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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