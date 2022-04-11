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Де живуть Галкін та Пугачова в Ізраїлі: у Мережі показали фото маєтку пари

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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11 квітня, 14:36
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Про нове місце проживання Максима Галкіна та Алли Пугачової стало відомо на початку березня
У Мережі показали фото Галкіна та Пугачової в Ізраїлі
У Мережі показали фото Галкіна та Пугачової в Ізраїлі / Фото: Telegram

Раніше Максим Галкін із задоволенням показував відео з дітьми та Аллою Пугачовою із замку в Грязі, але після переїзду до Ізраїлю. зіркова пара не поспішає ділитися новими кадрами , Та й про нове місце проживання особливо не розповідає.

За чутками, зіркове сімейство знаходиться в Кейсарії, де мешкають відомі ізраїльські адвокати, телезірки. Пугачова та Галкін орендують будинок, де влаштувалися з дітьми Гаррі та Лізою. Telegram-канал "Світські хроніки" показав кадри імовірного будинку пари.

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Скріншот: Instagram

За інформацією росЗМІ, пара живе в будинку площею 650 квадратних метрів із видом на Середземне море. Він побудований з натурального каменю та оброблен мармуром та гранітом. Там є величезний хол, кілька спалень, є басейн та кінотеатр.

Нагадаємо, Максим Галкін один із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії та хочуть позбавити його звань та нагород.

Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику підписників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі. Також Максим Галкін затролив чоловіка пропагандистки Маргарити Симоньян .

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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