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Як раніше вже не буде: Максим Галкін опублікував перше відео з Ізраїлю

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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1 квітня, 19:09
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Чутки про переїзд Максима Галкіна та Алли Пугачової до Ізраїлю з'явилися наприкінці лютого. Весь цей час гуморист жодних коментарів не давав
Максим Галкін вперше після чуток про переїзд опублікував відео з Ізраїлю
Максим Галкін вперше після чуток про переїзд опублікував відео з Ізраїлю / Фото: instagram.com/maxgalkinru

За інформацією російських ЗМІ, Максим Галкін та Алла Пугачова вже зайнялися оформленням громадянства Ізраїлю та шукають школу для Гаррі й Лізи. Гуморист після всіх чуток опублікував перше відео в Instagram.

Він розповів, що поки що в його соцмережах не варто чекати нових відео з двійнятами.

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Мене просять мої шановні підписники вести соцмережі так, як це було раніше: із забавними відео з дітьми, з гумористичним контентом. Я не бачу жодної душевної та моральної можливості це робити. Тому поки що колишніми мої соцмережі не будуть.

Галкін закликав не вірити всьому, що пишуть у Росії про нього та його сім'ю. Також у Stories гуморист вперше за довгий час анонсував концерти, але відбудуться вони в Ізраїлі.

Скріншот

Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін знаходяться в Кейсарії, де живуть відомі ізраїльські адвокати та телезірки. Пара орендує там будинок. Співачка запевняла, що надовго за кордоном не затримається і незабаром повернеться до Росії, але, схоже, поки що ці плани відкладаються.

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До речі, Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії, а також хочуть позбавити державних звань і нагород.

Сам Галкін не має наміру відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику підписників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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