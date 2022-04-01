Як раніше вже не буде: Максим Галкін опублікував перше відео з Ізраїлю

Чутки про переїзд Максима Галкіна та Алли Пугачової до Ізраїлю з'явилися наприкінці лютого. Весь цей час гуморист жодних коментарів не давав

Максим Галкін вперше після чуток про переїзд опублікував відео з Ізраїлю / Фото: instagram.com/maxgalkinru

За інформацією російських ЗМІ, Максим Галкін та Алла Пугачова вже зайнялися оформленням громадянства Ізраїлю та шукають школу для Гаррі й Лізи. Гуморист після всіх чуток опублікував перше відео в Instagram.

Він розповів, що поки що в його соцмережах не варто чекати нових відео з двійнятами.

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Мене просять мої шановні підписники вести соцмережі так, як це було раніше: із забавними відео з дітьми, з гумористичним контентом. Я не бачу жодної душевної та моральної можливості це робити. Тому поки що колишніми мої соцмережі не будуть.

Галкін закликав не вірити всьому, що пишуть у Росії про нього та його сім'ю. Також у Stories гуморист вперше за довгий час анонсував концерти, але відбудуться вони в Ізраїлі.

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Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін знаходяться в Кейсарії, де живуть відомі ізраїльські адвокати та телезірки. Пара орендує там будинок. Співачка запевняла, що надовго за кордоном не затримається і незабаром повернеться до Росії, але, схоже, поки що ці плани відкладаються.

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До речі, Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії, а також хочуть позбавити державних звань і нагород.

Сам Галкін не має наміру відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику підписників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі.

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