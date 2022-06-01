Нарешті почалася нова глава в житті! Депп прокоментував свій виграш у суді проти Герд

Актор зробив публікацію з реакцією в соцмережі

Герд та Депп висловилися після суду/Фото: REUTERS/Tom Brenner, REUTERS/Evelyn Hockstein. Колаж: "Сьогодні"

Американський актор Джонні Депп, який виграв суд проти ексдружини Ембер Герд, прокоментував судовий процес, який тривав сім тижнів.

Відповідну публікацію Депп зробив на своїй сторінці в Instagram.

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Що написав актор?

"Шість років тому моє життя назавжди змінилося, життя дітей, життя близьких, життя людей, які підтримували та вірили в мене багато-багато років. Все в мить. Через засоби масової інформації проти мене висунули брехливі, дуже серйозні та кримінальні звинувачення, що призвело до нескінченного шквалу ненависного вмісту, хоча жодних звинувачень проти мене ніколи не висували. Усе це двічі облетіло світ за наносекунду, і це мало сейсмічний вплив на моє життя та мою кар'єру. А через шість років судді повернули мене до життя. Я справді принижений. Моє рішення продовжити цю роботу, добре знаючи висоту юридичних перешкод, з якими мені доведеться зіткнутися, і неминуче глобальне видовище в моєму житті, було прийнято лише після серйозних роздумів. Метою цієї справи з самого початку було виявити правду, незалежно від результату. Сказати правду — це те, чим я зобов'язаний своїм дітям і всім тим, хто залишився непохитним у своїй підтримці мене. Я відчуваю спокій, знаючи, що нарешті досяг цього. Я переповнений виливом любові, величезної підтримки та доброти з усього світу. Я сподіваюся, що моє бажання сказати правду допомогло іншим, чоловікам чи жінкам, які опинилися в моїй ситуації. Я також сподіваюся, що тепер позиція повернеться до невинуватості, поки провину не буде доведено, як в судах, так і в ЗМІ. Я хочу подякувати суддям, присяжним, працівникам суду та шерифам, які виділили свій час, щоб досягти цього, а також моїй старанній та непохитній юридичній команді, яка виконала надзвичайну роботу, допомагаючи мені поділитися правдою. Найкраще ще попереду, і нарешті розпочалася нова глава. Правда ніколи не вмирає", — написав Депп.

Крім того, на свою поразку відреагувала й Ембер Герд.

"Розчарування, яке я відчуваю сьогодні, неможливо передати словами. В мене розбите серце, бо попри купу доказів — цього все ще не вистачило, щоб протистояти непропорційній владі та впливу мого колишнього чоловіка. Я ще більше розчарована тим, що цей вирок означає для інших жінок. Це невдача. Це повертає годинник назад на той час, коли жінку, яка заговорила й виступила, можна було публічно присоромити та принизити. Це відкидає ідею про те, що до насильства щодо жінок слід ставитися серйозно. Я вважаю, що адвокатам Джонні вдалося змусити присяжних проігнорувати ключове питання свободи слова та проігнорувати докази, які були настільки переконливими, що ми виграли у Великій Британії. Мені шкода, що я програла цю справу. Але мені ще сумніше, що я, здається, втратила право, що я повинна як американець говорити вільно і відкрито", — написала Герд в Instagram.

Депп виграв суд

Американський актор Джонні Депп виграв судовий позов до колишньої дружини Ембер Герд.

Судді оголосили, що Джонні Депп переміг за трьома звинуваченнями в наклепі проти Ембер Герд і отримає від акторки 15 мільйонів доларів. Присяжні з семи осіб також вирішили, що Депп через свого адвоката зганьбив Герд по одному з трьох пунктів її зустрічного позову. Їй присудили 2 мільйони доларів.

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Одноголосне рішення було винесено після трьох днів обговорення, поклавши край семитижневому судовому розгляду, в ході якого були отримані емоційні свідчення, що розповідають про бурхливі стосунки Деппа і Херд і їх наслідки.

Коротко про розлучення зіркової пари

Ембер Герд та Джонні Депп зіграли весілля у 2015 році. Проте вже через рік акторка подала на розлучення та заявила про насильство з боку екскоханого. Сам Депп заперечував обвинувачення і вже у 2019 році подав зустрічний позов до суду на Ембер та став вимагати 50 млн доларів за наклеп.

До речі, на захист Джонні також виступила його колишня дівчина, супермодель Кейт Мосс. Зірка розповіла, що Депп ніколи її не бив і не скидав зі сходів. Хоч Ембер раніше стверджувала, що актор це робив.

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