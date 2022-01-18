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Настя Івлєєва поскандалила в магазині через свої чипси: "Їх, бл**ь, немає!"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 січня, 19:23
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Російську блогерку вкрай обурило те, що її чипси в магазині опинилися не на тій полиці. Через це вона навіть викликала директора закладу
Настя Івлєєва обурилась, що її чипси не у тому відділенні магазина.
Настя Івлєєва обурилась, що її чипси не у тому відділенні магазина. / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва, яка в грудні провела разом час з колишнім бойфрендом Елджеєм, теперп на піку популярності: вона створює шоу для YouTube-каналу, знімає влоги, спілкується зі знаменитостями, її запрошують на різні світські тусовки. А ще вона була вдома у Алли Пугачової та Ксенії Собчак!

Втім, на досягнутому Івлєєва вирішила не зупинятись і врешті-решт запустила власний бізнес! Торік вона почала виробляти "брендові чипси" – Easy Peasy. Згодом блогерка почала отримувати чимало позитивних відгуків про свій продукт і навіть хвалилась, що чипси швидко розкуповують.

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Скриншот instagram/_agentgirl_

Днями Настя повернулась із Мексики, де зустрілась із Надею Дорофєєвою під час відпочинку, і вирішила заїхати в магазин, щоб переконатися, що за чипсами насправді стоїть черга.

Проте в магазині Івлєєву чекало розчарування, адже вона не знайшла Easy Peasy.

Скриншот instagram/_agentgirl_

Ви знаєте, де чипси? Їх, бл**ь, немає, – звернулася зірка до фоловерів.

Схоже, така ситуація вкрай розлютила Настю Івлєєву, що вона вчинила невеличкий скандал. Наприклад, вона покликала директора магазину, щоб розібратись, де ж її продукція.

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Настя поспілкувалась з директором, який гадки не мав, що говорить з відомою персоною. Блогерці пояснили, що чипси не завозили до магазину. Але вже покидаючи заклад, Івлєєва раптово наткнулась на коробки з Easy Peasy. Виявилося, що їх поставили не у той відділ – вони серед солодощів.

Скриншот instagram/_agentgirl_

Блогерка засмутилася, що покупцям доводиться шукати на полицях її чипси. Вона не стримувала емоцій і лаялася в Instastories.

Я бізнесмен-початківець, який дуже зацікавлений, який товар, не лише який він на смак і пачка яка, а ще і як він продається, як він представлений на полицях. Я ходитиму по магазинах і перевірятиму, тому що це дуже важливо, – зазначила Івлєєва.

Нагадаємо, навесні 2021 року Настя Івлєєва розлучилася з Елджеєм, але вони оголосили про це наприкінці літа. За словами теледіви, "це тягнулося давно". І вона, і Льоша помічали, що між ними щось не так, говорили про це, але спроби врятувати стосунки були безуспішні.

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Пара розійшлася мирно і без образ. Також вони розділили майно, більшість якого відійшла Івлєєвій. Згодом Настя розповідала, що вони з репером залишилися в добрих стосунках.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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