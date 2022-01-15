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Дорофеева и Дантес отдыхают в Мексике с российскими блогерами: "Наконец-то!"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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15 января, 20:58
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После новогодних праздников украинские и российские звезды улетели на отдых. Самым популярным местом среди многих из них оказалась Мексика
Настя Ивлеева и Эльдар Джарахов/Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Настя Ивлеева и Эльдар Джарахов/Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/_agentgirl_

Мы уже рассказывали, сколько стоят каникулы наших селебритис в экзотических странах и публиковали горячие фото Златы Огневич и NK в купальниках.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес решили провести горячие каникулы в Тулуме, Мексика. В своих Instagram-профилях пара делится солнечными кадрами и внезапно на них появились Настя Ивлеева и Эльдар Джарахов.

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Короткие видео Надя и Настя опубликовали в сторис – они всей компанией поужинали в местном заведении.

Ну наконец-то, — подписала одну из сторис Дорофеева.

DOROFEEVA с мужем отдыхают в отеле Casa Malca, который расположен на пляже города Тулум, рядом с окраиной биосферного заповедника Сиан-Каан. Стоимость номера с завтраком в этом отеле на 5 ночей составляет 34 тысячи гривень.

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Напомним, что в прошлом году Настя Ивлеева развелась с Элджеем. Недавно она засветила бывшего в сторис, чем спровоцировала слухи о воссоединении, а теперь отправилась на отдых с Джараховым.

Поклонники экс-ведущей "Орла и Решки" обсуждают возможный роман блогеров. Неужели их отношения вышли на новый уровень?

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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