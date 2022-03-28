Оскар 2022: названий найкращий актор року

У США проходить 94 церемонія нагородження "Оскар". Не пропустіть у нашому матеріалі, хто став переможцем у категорії "Найкращий актор року"

Вілл Сміт / Фото: Getty Images

Як правило, українці з великою насолодою стежать за церемонією "Оскара". Телеканал "Україна" багато років висвітлював цю подію. Але цього разу через війну в Україні, яку розв'язала Росія, українцям не до гламурних заходів. Проте західні зірки навіть на "Оскарі" демонструють солідарність із українцями. Для всіх кіноманів ми також повідомимо результати премії. Далі дивіться – хто отримав статуетку у категорії "Найкращий актор року".

Повний перелік номінантів "Оскара"-2022 ви вже бачили раніше. Окремо зупинимося на категорії "Найкращий актор року".

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"Оскар"-2022 / фото pixabay.com

Номінанти на премію у категорії "Кращий актор"

Вілл Сміт (" Король Річард ")

Ендрю Гарфілд ("Тік-так, бум!")

Дензел Вашингтон ("Макбет")

Бенедикт Камбербетч ("Влада пса")

Хав'єр Бардем (" У ролі Рікардо ")

Вілл Сміт у фільмі "Король Річард"

До речі, Дензел Вашингтон цього року побив справжній рекорд: він став найномінованішим темношкірим актором в історії "Оскара". Номінація за роль шотландського воєначальника в екранізації п'єси Шекспіра Джоела Коена "Макбет" стала для нього десятою.

Переможець у категорії "Найкращий актор" Оскар-2022

Отже, ім'я "Найкращого актора" на Оскарі в 2022 році названо. Ним став Вілл Сміт!

Вітаємо переможця!

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