Оскар 2022: назван лучший актер года

В США проходит 94-я церемония награждения "Оскар". Не пропустите в нашем материале, кто стал победителем в категории "Лучший актер года"

Уилл Смит / Фото: Getty Images

Как правило, украинцы с большим удовольствием следят за церемонией "Оскара". Телеканал "Украина" много лет освещал это событие. Но в этот раз из-за войны в Украине, которую развязала Россия, украинцам не до гламурных мероприятий. Тем не менее, западные звезды даже на "Оскаре" демонстрируют солидарность с украинцами. Для всех киноманов мы также сообщим результаты премии. Далее смотрите – кто получил статуэтку в категории "Лучший актер года".

Полный список номинантов "Оскара"-2022 вы уже видели ранее. Отдельно остановимся на категории "Лучший актер года".

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"Оскар"-2022 / фото pixabay.com

Номинанты на премию в категории "Лучший актер"

Уилл Смит ("Король Ричард")

Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!")

Дензел Вашингтон ("Макбет")

Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса")

Хавьер Бардем ("В роли Рикардо")

Уилл Смит в фильме "Король Ричард"

Кстати, Дензел Вашингтон в этом году побил настоящий рекорд: он стал самым часто номинируемым темнокожим актером в истории "Оскара". Номинация за роль шотландского военачальника в экранизации пьесы Шекспира Джоэла Коэна "Макбет" стала для него десятой по счету.

Победитель в категории "Лучший актер" Оскар-2022

Итак, имя "Лучшего актера" на Оскаре в 2022 году названо. Им стал Уилл Смит! Это первая статуэтка "Оскара" у актера.

Поздравляем победителя!

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