Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстрел Одесской области 🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Откровенности Малахову и драка с бойфрендом-россиянином: ТОП-выходки Линдси Лохан

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 июля, 14:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рыжеволосая бестия прославилась не только в кинематографе, но и скандалами. Но сейчас она взялась за ум. В день рождения Линдси сайт "Сегодня" рассказывает, как эпатажная звезда превратилась в романтическую невесту!
Линдси Лохан - 36
Линдси Лохан - 36 / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 2 июля, скандальная звезда Голливуда Линдси Лохан отмечает свой 36-й день рождения. За плечами знаменитости не только успешная кинокарьера, но и ряд нашумевших скандалов, которые до сих пор у всех на слуху.

Эпатажная Линдси Лохан – самый яркий и весьма печальный пример того, к чему может привести обрушивающаяся на ребенка слава. Ведь родители начали делать из дочери звезду, когда ей исполнилось всего три года! Возможно, именно отсутствие полноценного детства и повлияло на поведение уже взрослой Линдси.

Реклама

Злоупотребление алкоголем, наркотики, суды, ссоры со звездными друзьями – об этом и другом "Сегодня" рассказывают в день рождения Лохан.

Постоянные ДТП, судебные разбирательства и тюрьма

Ни для кого не секрет, что Линдси Лохан долго была зависима от алкоголя и наркотиков. Были случаи, когда она приходила на съемки в нетрезвом состоянии и на глазах у коллег похмелялась после шумных тусовок! Из-за этого карьера актрисы пошла насмарку.

Более того, из-за пагубных пристрастий у Линдси регулярно возникали проблемы с законом. Она постоянно становилась виновницей ДТП. К слову, только за 2006 год звезда трижды совершала аварию на дороге!

Реклама

Линдчи часто ездила за рулем нетрезвой
Линдчи часто ездила за рулем нетрезвой / Фото: Pinterest

Однажды актриса, пытаясь скрыться от папарацци на авто, столкнулась с микроавтобусом. В следующий раз знаменитость превысила скорость. Тогда же ее остановила полиция. Правоохранители нашли в машине Лохан пакетик с...кокаином!

Линдси регулярно употребляла наркотики и алкоголь
Линдси регулярно употребляла наркотики и алкоголь

Реклама

Тогда ее на сутки отправили в тюрьму. Но просидела актриса там менее трех часов из-за отсутствия свободных мест в камерах. Судья смягчила приговор знаменитости до трех лет условного заключения.

В 2007 году Линдси снова отправили за решетку. В том году актрисе в клинике одели специальный браслет, который считывает алкогольные испарения с поверхности кожи и включается, если носящий его человек выпил спиртное или снял браслет. Во время пребывания на Каннском фестивале браслет Линдси сработал. В результате суд выписал актрисе штраф в размере 200 тысяч долларов и обязал еженедельно появляться в клинике Лос-Анджелеса для проведения тестов на содержание алкоголя в крови, а также посещать школу для алкоголиков. Лохан прогуляла занятие, за что была отправлена ​​в тюрьму.

Линдси Лохан в суде (2011 год) / Фото: Getty Images
Линдси Лохан в суде (2011 год) / Фото: Getty Images

Кража и снова тюрьма

В 2011 году Линдси Лохан снова предстала перед судом за кражу ювелирного ожерелья из магазина в Венеции. Стоимость украшения была 2500 долларов. Кстати, американские журналисты неоднократно писали, что актриса часто попадала в объектив папарацци в украденных аксессуарах. В суде Лохан отрицала обвинение. Однако это ни на что не повлияло. Суд назначил звезде 120 дней тюремного срока и 480 часов общественных работ.

В 2013 году Линдси Лохан прошла очередную принудительную реабилитацию. Согласно приговору, она должна была провести в клинике три месяца. Затем ей предстояло пройти 18-месячный курс психотерапии и провести 30 дней на общественных работах. После наказания в помещении суда Линдси неоднократно со слезами на глазах обещала больше не нарушать законы.

К слову, Линдси Лохан неоднократно пыталась лечить от зависимости в клиниках. Однако это не давало никаких результатов, пока сама селебрити не решила покончить с наркотиками и алкоголем.

Драка с российским бойфрендом-миллионером

В 2016 году во время отдыха в Греции звезда устроила потасовку на пляже со своим российским парнем Егором Тарабасовым. Очевидцам даже удалось снять это зрелище на камеру!

Когда же ролик появился в Сети тогда еще 30-летняя Линдси Лохан начала утверждать, что это 23-летний парень первый на нее напал и она невинная жертва. Вскоре звезда и вовсе сказала, что была беременна. Однако мать Лохан опровергла эту информацию.

Интервью Андрею Малахову

В 2016 году Линдси Лохан стала героиней российского ток-шоу "Пусть говорят". Правда, без скандалов здесь не обошлось. Говорят, что Линдси за свое участие требовала лакшери условия, более 500 тыс. фунтов стерлингов и встречу с Путиным. Организаторы шоу уверяли, что это нереальные условия. С горем пополам обе стороны договорились.

Интервью Малахова с Линдси состоялось в номере гостиницы в Москве. Тогда звезда рассказала о расставании с российским бойфрендом, который жил за ее счет в Лондоне, нигде не работал, а также был абьюзером.

Линдси и Малахов
Линдси и Малахов / Фото: Скриншот из видео

Очевидно, условия съемок были изменены. Однако как именно организаторы ток-шоу договорились с Лохан – неизвестно.

Дружба с Бритни Спирс и Пэрис Хилтон

Линдси, Пэрис и Бритни были неразлучными подружками в нулевых. Они проживали каждый день так, словно он был последним. Шумные вечеринки, ссоры и подрыв репутации – вот чем жило трио.

Звездное трио
Звездное трио / Фото: Pinterest

Однако через некоторое время Лохан "позарилась" на бойфренда Хилтон – греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. После этого женской дружбе настал конец. Впоследствии экс-подруги не упускали возможности оскорбить друг друга в своих интервью.

Линдси и Пэрис были лучшими подружками
Линдси и Пэрис были лучшими подружками / Фото: Pinterest

Ранее Линдси заявила, что светская львица ударила ее на одной из вечеринок и вылила на нее коктейль! Пэрис в ответ назвала актрису "патологической лгуньей".

Интересно, что когда Бритни Спирс выходила замуж, она позвала на торжество Пэрис . А вот о Лохан певица не вспомнила.

Что сейчас с Линдси Лохан

Очевидно, сейчас скандалы для кинозвезды в прошлом. После ряда выходок актриса исчезла из светских радаров на пару лет, и вот только в 2021-м она триумфально вернулась с новостью о помолвке!

В Instagram актриса поделилась серией снимков с любимым Бадером Шамасом, на которых она хвастается кольцом с большим бриллиантом. Фото Линдси лаконично подписала: "Моя любовь, моя жизнь, моя семья, мое будущее".

Кинозвезда с избранником
Кинозвезда с избранником

Известно, что у Бадера ливанское происхождение и он является помощником вице-президента Credit Suisse, международной компании по управлению активами, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. Говорят, что Шамас и Лохан познакомились в Дубае в начале 2020 года, где они сейчас живут. Что ж, ждем грандиозную свадьбу пары:)

Напомним, вчера был день рождения у принцессы Дианы. Леди Ди должен был исполниться 61 год. Мы вспоминали последний день жизни королевы сердец и прощальный звонок сыновьям.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять