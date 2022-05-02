Зреклася України, а тепер підтримує – Кушанашвілі звинуватив Брежнєву в лицемірстві

Раніше Віра Брежнєва публічно заявила, що ніколи не була українською співачкою

Отар Кушанашвілі звинуватив Віру Брежнєву в лицемірстві / Фото: instagram.com/ververa, youtube.com

Від початку війни в Україні Віра Брежнєва, яка вже багато років працює та живе в Росії, відлетіла до Європи. Екс-"ВІА Гра" у соцмережі публікує пости підтримки українцям, допомагає волонтерам і висловлює глибоке занепокоєння тим, що відбувається у її рідній країні.

Скандально відомий журналіст Отар Кушанашвілі вважає Брежнєву лицеміркою. Він розкритикував співачку, нагадавши, як в одному з інтерв'ю вона "зреклася свого коріння", коли говорила, що ніколи не була українською співачкою.

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Я не українська співачка – це каже українська дівчина. Ким треба бути, щоб зректися свого коріння? А яка ти співачка? Монгольська? — висловився Кушанашвілі у своєму Youtube-шоу.

А ось те саме інтерв'ю Віри Брежнєвої:

Нещодавно ЗМІ писали, що віра Брежнєва виступить перед російською публікою у Туреччині. В концерті також були заявлені Валерій Меладзе, Ані Лорак та інші зірки. Незабаром Віра запевнила шанувальників, що це брехня, і закликала не вірити фейкам.

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Тим часом дочка артистки – Соня Кіперман, яка зараз перебуває в Італії, пише, що хоче повернутися додому до Києва.