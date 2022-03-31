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Дочка Віри Бреженвої написала патріотичний пост українською зі США: "Моє бажання – повернутися додому"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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31 березня, 01:19
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30 березня старшій дочці Віри Брежнєвої Соні Кіперман виповнився 21 рік. З цієї нагоди дівчина опублікувала в соцмережах пост, у якому заявила, що завжди пишалася тим, що вона українка
Дочка Віри Брежнєвої написала патріотичний пост українською
Дочка Віри Брежнєвої написала патріотичний пост українською / Фото: instagram.com/ververa

На своїй сторінці в Instagram дочка Віри Брежнєвої, яка зараз перебуває в Італії, Соня Кіперман опублікувала велике повідомлення на честь свого 21-річчя. Вона назвала Україну "найкращею країною у світі". Зазначимо, що дівчина вже кілька років живе у США.

Мені пощастило зростати тут, навчатися в наших школах і вивчати нашу багату та неймовірну історію. Від творів Шевченка до картин Примаченка, я зростала і закохувалась все більше і більше в Україну та її багатства, захоплюючись нашим мистецтвом та літературою. Ще маленькою я пишалася нашим народом та тим, що я теж українка, – пише Соня.

Соня Кіперман розповіла, як любить Україну
Соня Кіперман розповіла, як любить Україну / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

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Також Соня написала про біль, який завдала війна. Наразі, за словами доньки Брежнєвої, її головне бажання – повернутися додому та провести час у Києві з сім'єю. Крім цього, Соня закликала всіх фінансово допомогти Україні.

Зазначимо, мамо Соні, Віра Брежнєва неодноразово публічно засуджувала путінський режим та війну у рідній Україні.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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