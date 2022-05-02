Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua

Джоли в Украине

Как вырос Веня!

Гага высмеяла РФ

Сын Калкина

Отношения Даши

Херд снова врет
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Отреклась от Украины, а теперь поддерживает – Кушанашвили обвинил Брежневу в лицемерии

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 мая, 10:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ранее Вера Брежнева публично заявила, что никогда не была украинской певицей
Отар Кушанашвили обвинил Веру Брежневу в лицемерии
Отар Кушанашвили обвинил Веру Брежневу в лицемерии / Фото: instagram.com/ververa, youtube.com

С начала войны в Украине Вера Брежнева, которая уже много лет работает и живет в России, улетела в Европу. Экс-"ВИА Гра" в соцсети публикует посты поддержки украинцам, помогает волонтерам и выражает глубокую озабоченность тем, что происходит в ее родной стране.

Скандально известный журналист Отар Кушанашвили считает Брежневу лицемеркой. Он раскритиковал певицу, напомнив, как в одном из интервью она "отреклась от своих корней", когда говорила, что никогда не была украинской певицей.

Реклама

Я не украинская певица — это говорит украинская девушка. Кем надо быть, чтобы отречься от своих корней? А какая ты певица? Монгольская? — высказался Кушанашвили в своем Youtube-шоу.

А вот то самое интервью Веры Брежневой:

Недавно СМИ писали, что вера Брежнева выступит перед российской публикой в Турции. В концерте также были заявлены Валерий Меладзе, Ани Лорак и другие звезды. Вскоре Вера заверила поклонников, что это ложь, и призвала не верить фейкам.

Реклама

Тем временем дочь артистки – Соня Киперман, которая сейчас находится в Италии, пишет, что хочет вернуться домой в Киев.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Стыд мужчинам-беглецам
Позитив

"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять