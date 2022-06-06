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Макс Корж, який підтримав Україну, скасував усі свої найближчі концерти

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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6 червня, 14:51
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Білоруський виконавець нещодавно випустив трек про війну в Україні
Макс Корж скасував усі концерти, у тому числі – у Росії
Макс Корж скасував усі концерти, у тому числі – у Росії / Фото: Колаж: Сьогодні,

Деяким українцям сподобалася пісня Макса Коржа, який неодноразово виступав в Україні. Трек миттєво піднявся на високі позиції у музичних чартах. Але деякі також звернули увагу, що українцям не варто так захоплюватися артистами, які популярні у РФ та планують там гастролі .

Сьогодні, 6 червня, на своїй сторінці Instagram Макс Корж повідомив, що скасовує всі свої найближчі концерти – у РФ, зокрема.

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Не можу співати про життя у кайф, коли щодня ці життя відбираються, – пише артист.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що у Макса Коржа була запланована серія концертів у Росії, а саме – в Єкатеринбурзі, Новосибірську та Санкт-Петербурзі. Також Корж планував виступити у Латвії.

Скріншот: maxkorzh.com/

За весь час повномасштабної війни Макс Корж лише на початку опублікував пост у Instagram про те, що засуджує війну проти України, але з наративом про "братні народи".

В принципі, таку саму риторику артист використовує і у своїй пісні. Наприклад, фраза з треку: "Наше покоління одне одного завжди розуміло без кордонів та паспортів". Те саме артист пише в Instagram.

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Нагадаємо, нещодавно український співак Макс Барських представив ще один трек українською мовою про війну. Нова композиція називається "Чекай мене".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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